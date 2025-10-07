Topo

Alemanha: encomendas à indústria caem 0,8% em agosto ante julho

07/10/2025

As encomendas à indústria da Alemanha recuaram 0,8% em agosto ante julho, considerando ajustes sazonais e de calendário, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 7, pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis). O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,0% no mês. Na comparação com agosto do ano passado, as encomendas totais aumentaram 1,5%. Os dados de julho foram revisados para uma queda mensal de 2,7%, de recuo de 2,9% anteriormente.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

