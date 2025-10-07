Daniela Lima: Alcolumbre sinaliza relação trincada entre Senado e Câmara

A escolha de Renan Calheiros para relatar a isenção do Imposto de Renda mostra o recado político do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para a Câmara, analisou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O movimento reforça a disputa entre Senado e Câmara, em meio a projetos de apelo popular e ao cenário de reeleição para dois terços dos senadores em 2026, após a proposta de isenção ter sido aprovada por unanimidade pelos deputados.

O Alcolumbre ter escolhido o Renan Calheiros para relatar a isenção do Imposto de Renda diz mais do que apenas sobre o IR. O projeto vai passar nos modos em que o governo gostaria e Renan Calheiros faturará o máximo em cima disso. O fato de Alcolumbre ter feito essa escolha fala muito sobre a relação Senado versus Câmara.

A Câmara deu de presente uma espécie de bandeira que o Senado colocou nas costas: uma espécie de salvador dos interesses nacionais, que tem de fato uma conexão com a vida real e não só com a própria política.. Ano que vem, dois terços do Senado vão para a rua pedir voto, que é majoritário. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela ressalta que o gesto de Alcolumbre também serve como recado direto para a Câmara, especialmente diante de embates recentes entre lideranças das duas Casas.

Quando Alcolumbre escolhe esse personagem, ele está dando também um sinal para a Câmara. Ele conhece o senador Renan Calheiros e sabia o que ele diria. Como diz o Amar Aziz, do PSD-AM, o mais bobo no Senado tem um milhão de votos; todo mundo ali sabe como pensa todo mundo.

Ao entregar isso, ele fez, sim, um gesto, uma sinalização na direção da Câmara, de que a relação entre ambos, Câmara e Senado, em especial entre Hugo Motta e Davi Alcolumbre, segue trincada. Daniela Lima, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: