AIE eleva previsão de produção de petróleo nos EUA; alerta que excesso de oferta reduzirá preços

NOVA YORK (Reuters) - A produção de petróleo dos Estados Unidos deverá atingir neste ano um recorde maior do que o previsto anteriormente, informou a Administração de Informações sobre Energia (AIE) nesta terça-feira, mesmo com a agência alertando que um excesso de petróleo pesará sobre os preços nos próximos meses.

O braço estatístico do Departamento de Energia espera que a produção de petróleo dos EUA atinja uma média de 13,53 milhões de barris por dia este ano, acima de sua previsão anterior de 13,44 milhões de bpd. A produção de petróleo foi, em média, de 13,23 bpd no ano passado, que foi o recorde anterior.

O aumento previsto na produção dos EUA desafia as preocupações crescentes de que o mercado de petróleo está com excesso de oferta, com a AIE observando que espera que os estoques de petróleo aumentem ao longo do próximo ano e pressionem significativamente os preços para baixo nos próximos meses.

Os preços do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) devem ficar em torno de US$65 por barril este ano, segundo a AIE, uma queda de 15% em relação ao ano passado. Espera-se que os preços do petróleo Brent atinjam uma média de cerca de US$68,64 por barril, uma queda de quase 15% em relação ao ano passado, informou a AIE.

A revisão da previsão de produção de petróleo da AIE nos EUA deveu-se a uma produção maior em julho do que a estimada anteriormente pela agência, informou. A AIE também elevou suas previsões para a produção da região offshore na costa dos EUA, no Golfo do México, observando que alguns projetos na região estão aumentando mais rapidamente do que o esperado.

Espera-se que a região offshore do Golfo seja a principal beneficiária dos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para desregulamentar o setor de energia em sua tentativa de liberar mais produção doméstica. A AIE disse que espera que a produção de petróleo offshore dos EUA no Golfo do México tenha uma média de 1,89 milhão de bpd este ano, acima de sua previsão anterior de 1,84 milhão de bpd.

(Reportagem de Shariq Khan e Scott DiSavino em Nova York)