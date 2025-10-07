Intoxicação por metanol: adolescente é internada em estado grave em SP

Uma adolescente de 16 anos está internada em estado grave com suspeita de intoxicação por metanol em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

O antídoto já foi solicitado para a paciente, mesmo com o caso ainda em análise, segundo a prefeitura da cidade. O etanol farmacêutico atua como antídoto ao bloquear a conversão do metanol em ácido fórmico, uma substância altamente tóxica.

Caso havia sido descartado, mas a piora no quadro da adolescente levou à reabertura da investigação e à solicitação de novo exame. Segundo a Prefeitura de Mongaguá, ela foi atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e, devido à gravidade, foi transferida para a UTI do Hospital Regional de Itanhaém, no município vizinho.

Não há confirmação sobre a causa da intoxicação, nem detalhes sobre o que foi ingerido ou onde teria ocorrido a possível intoxicação. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que segue acompanhando o caso.

SP tem 3 mortes e 18 casos confirmados

Estado tem 10 mortes, sendo três confirmados e sete em investigação. O total de casos chega a 176, com 18 confirmados e outros 158 sendo avaliados. Ao menos 85 relatos foram descartados.

Bruna Araújo, de 30 anos, estava internada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

Terceira morte é de uma mulher de 30 anos, em São Bernardo do Campo. As outras duas mortes foram registradas na capital - dois homens de 48 e 54 anos.

Desde que os casos surgiram, 21 pessoas foram presas. Em todo o ano são 42 prisões realizadas, segundo o governo estadual.

Foram interditados cautelarmente 11 estabelecimentos no estado desde a semana passada. São sete na capital, dois em Osasco, um em São Bernardo do Campo e outro em Barueri.

Desde o último dia 29, 16 mil garrafas foram apreendidas. Nesse mesmo período, as forças de segurança apreenderam 378 mil itens, como lacres e selos.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.

Pequenas quantidades de metanol já podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

A substância metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.