ABPA: exportações totais de carne de frango alcançam 482,3 mil t em setembro

São Paulo, 7 - As exportações brasileiras totais de carne de frango (incluindo carne in natura e processada) somaram 482,3 mil toneladas em setembro, o melhor desempenho mensal do ano, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume ficou 0,6% abaixo do registrado no mesmo mês de 2024, quando foram embarcadas 485 mil toneladas.A receita gerada pelas vendas externas alcançou US$ 857,9 milhões no mês, queda de 10,1% ante setembro do ano passado, quando totalizou US$ 953,8 milhões.No acumulado de janeiro a setembro, os embarques somaram 3,876 milhões de toneladas, recuo de 1% frente aos 3,917 milhões de toneladas exportadas de igual período de 2024. A receita acumulada atingiu US$ 7,166 bilhões, 1,5% menor que os US$ 7,273 bilhões do ano anterior.A África do Sul foi pela primeira vez o principal destino mensal das exportações brasileiras de frango, com 38,7 mil toneladas em setembro, aumento de 35,9% em relação a igual mês do ano passado. Em seguida aparecem Emirados Árabes Unidos, com 37,2 mil toneladas (-10,2%), México, com 37,1 mil toneladas (+55,5%), Japão, com 36,4 mil toneladas (-0,2%), Arábia Saudita, com 35,7 mil toneladas (+19,2%), Filipinas, com 32,3 mil toneladas (+103,2%), Coreia do Sul, com 25,7 mil toneladas (+229,8%), Chile, com 18 mil toneladas (+81,3%), Iraque, com 13,5 mil toneladas (+7,9%) e Hong Kong, com 12,5 mil toneladas (+138,6%).Em nota, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, atribuiu a distribuição equilibrada dos embarques entre os principais destinos à demanda generalizada pelo produto brasileiro. Segundo ele, parte da procura reflete pedidos represados durante suspensões de importação por causa do foco de influenza aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul, problema já solucionado. "Há boas expectativas de que o desempenho siga em patamares equivalentes no próximo mês, agora com a retomada das vendas para a União Europeia", afirmou.Por Estado, o Paraná liderou os embarques em setembro, com 182,3 mil toneladas (-6,9%), seguido por Santa Catarina, com 116,7 mil toneladas (+10,5%), Rio Grande do Sul, com 65,2 mil toneladas (+3,2%), São Paulo, com 31,1 mil toneladas (+10,7%) e Goiás, com 21,6 mil toneladas (+10,8%).