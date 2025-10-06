Wall Street fecha em alta por ações tecnológicas e de IA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (6), ao se aproveitar de uma onda de anúncios da empresa responsável pelo ChatGPT, a OpenAI, que reacendeu o entusiasmo pela inteligência artificial.

O índice Nasdaq, com forte presença tecnológica, subiu 0,71% e o ampliado S&P 500 avançou 0,36%. Ambos alcançaram novos recordes. Contudo, o índice Dow Jones foi o único que retrocedeu, -0,14%.

"O otimismo gerado pela IA é um fator de alta importante", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA.

A OpenAI anunciou nesta segunda-feira que havia feito um pedido enorme de chips ao grupo americano de semicondutores Advanced Micro Devices (AMD), do qual se tornará acionista.

O acordo tem o "potencial de gerar receitas muito superiores aos 100 bilhões de dólares [R$ 523 bilhões] nos próximos anos", garantiu nesta segunda a diretora-geral da AMD, Lisa Su.

Este anúncio "dá nova vida ao setor tecnológico, quando alguns temiam que estivesse se esgotando", explicou Stovall.

Nos primeiros movimentos da jornada em Wall Street, as ações da AMD chegaram a subir mais de 37%. Por volta das 14h05 GMT (11h05 em Brasília), continuavam sendo muito demandadas, avançando cerca de 26%.

As gigantes da tecnologia têm sido o motor do mercado americano nos últimos anos devido à corrida pela IA, que viu uma série de investimentos de centenas de bilhões de dólares.

Mas as perspectivas de retorno de investimento nesta indústria continuam sendo baixas no curto prazo.

Por outro lado, diante da ausência de novos dados econômicos sobre os Estados Unidos pelo fechamento governamental, "as emoções começam também a influenciar na evolução do mercado", que está à espera da publicação de resultados empresariais, assinalou Stovall.

