Volume de soja inspecionado para exportação sobe 25,8% nos EUA

São Paulo, 6 - Os volumes de soja e de milho inspecionados para exportação em portos dos Estados Unidos aumentaram na semana encerrada em 2 de outubro. Já os de trigo diminuíram. Os dados foram publicados nesta segunda-feira pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos subiu 25,8%, para 768.117 toneladas. Já o volume de milho foi de 1,6 milhão de toneladas, aumento de 3,94% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, caiu 42,18%, para 505.096 toneladas.O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2025 para o trigo e em 1º de setembro de 2025 para o milho e a soja.Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:-------------------------------------------------------------------EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2025 (em toneladas) ------------------------------------------------------------------Grão 02/10/2025 25/09/2025 03/10/2024====== =========== ============ ============ Trigo 505.096 873.578 364.783 Milho 1.599.941 1.539.257 948.187 Soja 768.117 610.633 1.625.647 ------------------------------------------------------------------ EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO ------------------------------------------------------------------ Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior ===== ================ ==================== Trigo 10.177.281 8.649.281 Milho 6.708.744 4.298.920 Soja 3.030.898 3.555.417 ------------------------------------------------------------------