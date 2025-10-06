Mariana Sanches: Visita de Lula ao Salão Oval perde caráter de submissão

A possível ida de Lula ao Salão Oval em Washington não carrega mais a ideia de submissão a Donald Trump, avaliou a colunista Mariana Sanches no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo a jornalista, diplomatas veem amadurecimento no diálogo Brasil-EUA sob Trump, com convites e encontros negociados em tom mais cordial e atenção ao cerimonial para evitar constrangimentos públicos. Os dois presidentes conversaram hoje por telefone por cerca de meia hora.

Considerando ainda a necessidade de cautela e que se trata de uma distinção recente, as fontes com quem eu conversei da diplomacia brasileira que estão bem próximas dessa relação acreditam que aumentou a chance de o Lula realmente vir a Washington fazer essa visita ao Donald Trump no Salão Oval.

Uma das pessoas com quem eu falei me disse que nem o próprio Trump seria capaz de garantir ao Lula que não vai haver nenhuma tentativa de humilhação porque ele mesmo, Trump, muda de ideia a cada instante.

Mas o ponto é que, como estão dadas as relações hoje, com o fato de Trump ter ligado para Lula e feito esse movimento, faz com que uma visita ao Salão Oval perca essa conotação de submissão, algo que Trump usou muito nesse começo de governo ao criar essa romaria de líderes para beijar sua mão sempre diante das câmeras, como ele gosta de fazer. Mariana Sanches, colunista do UOL

Para Mariana Sanches, o novo tom diplomático inclui uma negociação prévia sobre exposição midiática, sem temas polêmicos e com foco em cordialidade entre Lula e Trump.

É claro que o cerimonial do Planalto, por exemplo, teria que ajustar isso muito bem com a Casa Branca para deixar claro quanto tempo de câmeras ligadas poderia haver na reunião entre os dois, algo de que Trump não abriria mão naturalmente.

Mas o entendimento dos diplomatas hoje é que, sim, existe uma possibilidade de Lula aceitar e fazer essa visita, já que houve esse convite dessa forma cordial, em que sequer se falou de Bolsonaro. Não houve troca de nenhum tipo de acusação ou insulto.

As relações estão em outro patamar, adulto, entre dois homens de quase 80 anos como Lula bem disse. Mariana Sanches, colunista do UOL

Sanches destaca que, se houver tentativa de constrangimento, Lula tende a responder de forma firme, reforçando o discurso de soberania nacional que ganhou força em sua gestão.

A aposta dos diplomatas é a seguinte: se Trump tentar fazer alguma coisa como fez com o líder sul-africano Cyril Ramaphosa, de tentar passar fake news ou constranger de alguma maneira, a resposta do Lula seria dura em defesa da soberania nacional.

Esse discurso da soberania colou tanto para o Brasil e para o próprio governo Lula que Trump basicamente o reelegeria se fizesse isso. Esse é o entendimento da diplomacia, de que não há o que temer porque Lula responderia de uma maneira tal que sairia maior caso Trump fizesse algum tipo de gracinha. Mariana Sanches, colunista do UOL

Ela pondera que um encontro preliminar entre Lula e Trump pode acontecer em outro país, como a Malásia, onde ambos estarão no fim de outubro, antes de um possível encontro na Casa Branca.

O mais provável é que talvez eles façam um primeiro encontro em um terceiro país: a própria Malásia, para onde vão os dois agora no fim de outubro. Agora veremos como é que isso vai caminhar, inclusive tendo Marco Rubio na interlocução. Mariana Sanches, colunista do UOL

O Palácio do Planalto está muito satisfeito com o resultado dessa primeira conversa. As fontes estão dizendo que a conversa foi fluida e aconteceu de maneira muito leve. Houve trocas de piadas entre os dois. Em um determinado momento, Lula disse ser uma pessoa que não guarda mágoas eque não tem inimigos. Trump o interrompeu e falou: 'eu sou diferente; eu tenho inimigos'. Foi uma conversa em tom muito ameno, apesar dos assuntos arestosos. Daniela Lima, colunista do UOL

Esse é o principal gol que foi marcado hoje, exatamente com a abertura desse canal de diálogo. Aquele abraço entre eles durante a Assembleia Geral da ONU já havia quebrado o gelo. Agora abre-se um canal de comunicação e os dois presidentes finalmente conversam. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

