Topo

Notícias

Venezuela avisa aos EUA que 'extremistas' querem colocar 'explosivos' na embaixada americana em Caracas

06/10/2025 08h24

A Venezuela alertou, nesta segunda-feira (6), sobre um plano de "extremistas" para colocar "explosivos" na embaixada dos Estados Unidos em Caracas, em um contexto de crescente tensão entre ambos os países pela mobilização militar de Washington no Caribe. 

Segundo um comunicado do chefe da delegação da Venezuela para o diálogo com os Estados Unidos, Jorge Rodríguez, "mediante uma operação de falsa bandeira preparada por setores extremistas da direita local, tentou-se colocar explosivos letais na embaixada dos EUA". 

As relações diplomáticas entre Venezuela e Estados Unidos estão rompidas desde 2019 e desde então a embaixada está ocupada por poucos funcionários. "Reforçamos as medidas de segurança em tal sede diplomática que nosso governo respeita e protege", acrescentou Rodríguez. 

ba/mar/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

O que são os Prêmios Nobel e quando serão anunciados os prêmios de 2025?

Policial civil é morto a tiros na porta de casa em Niterói

Sobe para 63 o número de mortos por desabamento de escola na Indonésia

Ao justificar demissão, ex-premiê diz que excesso de egos e falta de humildade dificultaram o trabalho

Soja/EUA: ajuda de Trump aos agricultores pode demorar até início de 2026

Nobel de Medicina premia três pesquisadores do sistema imunológico

Negociadores se reúnem para conversas sobre plano de Trump para Gaza; acordo rápido é improvável

Começam negociações no Egito para acabar com a guerra em Gaza

Prêmio Nobel: conheça cientistas brasileiros que já foram indicados

Começa segunda semana de 'shutdown' nos EUA sem perspectiva de acordo

Venezuela avisa aos EUA que 'extremistas' querem colocar 'explosivos' na embaixada americana em Caracas