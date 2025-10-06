Topo

USP defende professor detido por atirar chumbinho perto de sinagoga nos EUA

Carlos Portugal Gouvêa é professor da Faculdade de Direito da USP - Divulgação/Harvard Law
Carlos Portugal Gouvêa é professor da Faculdade de Direito da USP Imagem: Divulgação/Harvard Law
A Faculdade de Direito da USP divulgou uma nota em defesa do professor Carlos Portugal Gouvêa, docente na instituição e professor visitante da Universidade Harvard, que detido nos EUA por atirar com uma arma de chumbinho perto de uma sinagoga.

O que aconteceu

Faculdade diz repudiar "insinuações maldosas e distorcidas" feitas contra o professor. A instituição afirmou que o caso ganhou dimensões "desproporcionais" por supostamente ter conotações antissemitas, mas que ainda cabe esclarecimento.

A nota ressalta que a própria sinagoga vizinha à casa do professor negou que o caso tenha sido uma ocorrência antissemita. A universidade também disse que Gouvêa, que atua no Departamento de Direito Comercial, tem afinidades e laços familiares com a comunidade judaica, sendo um docente com histórico posicionamento em defesa dos direitos humanos.

O Professor Carlos Portugal Gouvêa tem atividade acadêmica pautada pela competência técnica, dedicação à docência e à pesquisa e elevado profissionalismo.
Faculdade de Direito da USP, em nota

A Faculdade de Direito da Universidade Harvard afastou o professor visitante brasileiro. A decisão, segundo a instituição, ocorre enquanto "procura entender melhor" o episódio que levou à detenção do docente. O afastamento foi noticiado inicialmente pelo site The Harvard Crimson e confirmado ao UOL.

A reportagem tenta contato com Gouvêa. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Quem é o professor

Gouvêa é professor da Faculdade de Direito da USP desde 2011. Ele é livre-docente em Direito Comercial e dá aulas de Direito Empresarial, Contratos e de Governança Corporativa. Também é doutor em direito por Harvard e já foi pesquisador visitante em Yale. As universidades têm os cursos de direito mais prestigiosos dos EUA.

Docente também é presidente do IDGlobal. O centro de estudos é especializado em temas socioambientais. Ele ainda integra o Fórum Nacional das Ações Coletivas, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), e é sócio de um escritório de advocacia focado em direito empresarial e governança corporativa.

Entenda o caso

Professor foi detido na cidade de Brookline, no estado de Massachusetts, onde mora. Funcionários da sinagoga Beth Zion chamaram a polícia quando o viram atirando com uma arma de chumbinho em direção ao templo. As informações foram divulgadas pelo site Brookline.news no sábado (4) e confirmadas pelo UOL.

Na delegacia, ele relatou que não estava atirando contra a sinagoga. Ele ainda explicou que tentava se livrar de ratos perto de sua casa, que é vizinha ao templo. O professor foi liberado, mas deve responder a processo. Gouvêa e sua assessoria foram procurados pelo UOL no fim de semana, mas não responderam.

O episódio aconteceu na véspera de uma data sagrada para o judaísmo, o Yom Kippur. Por isso, o professor vem sendo acusado de antissemitismo, especialmente nos EUA. No entanto, em e-mail enviado aos frequentadores, a direção da sinagoga Beth Zion disse "não ter motivos para acreditar" que isso tenha sido um evento antissemita.

É perigoso disparar uma arma de chumbinho num local tão cheio de gente, mas não parece ter sido motivado por antissemitismo
Sinagoga Beth Zion

