Unesco realiza reunião importante para nomear seu futuro líder

06/10/2025 13h36

A Unesco realiza uma reunião crucial nesta segunda-feira (6) para nomear seu próximo diretor-geral, que liderará nos próximos quatro anos uma instituição abalada pela anunciada saída dos Estados Unidos.

Dois candidatos disputam o cargo após a retirada da candidatura da mexicana Gabriela Ramos: o egiptólogo egípcio Khaled el Enany, de 54 anos, e o economista congolês Firmin Edouard Matoko, de 69 anos. 

O Conselho Executivo da Unesco, que reúne 58 países, designará um deles, cujo nome deverá ser validado pela Assembleia Geral em 6 de novembro, na cidade uzbeque de Samarcanda.

Ninguém na Unesco se lembra de a Assembleia Geral ter revogado uma designação do Conselho Executivo. Embora os Estados Unidos façam parte deste último organismo, anunciaram que não participarão da votação.

A Unesco enfrenta um período de tensão há meses, em meio a acusações de parcialidade.

A Nicarágua anunciou sua retirada este ano, após o organismo premiar um jornal da oposição, assim como os Estados Unidos por supostamente ter um viés anti-Israel. Ambos os países se retirarão até o final de 2026.

