Topo

Notícias

Uefa aprova, de maneira 'excepcional', jogos das ligas italiana e espanhola em outros países

06/10/2025 13h09

A Uefa aprovou nesta segunda-feira (6), "com relutância" e "de maneira excepcional", as solicitações das ligas de Espanha e Itália para levar dois jogos para Estados Unidos e Austrália, respectivamente, algo inédito no mundo do futebol.

Em comunicado, o comitê executivo da entidade reitera, no entanto, "sua oposição a jogos de liga nacional disputados no exterior" e se compromete a contribuir com "o trabalho contínuo da Fifa" para estabelecer regras rígidas neste sentido.

Como as solicitações das federações espanhola e italiana foram feitas antes do início da temporada, o jogo Villarreal x Barcelona poderá ser disputado no dia 20 de dezembro em Miami, e o confronto Milan x Como em Perth, no início de fevereiro de 2026.

O sinal verde dado pela Uefa não é uma surpresa. Seu presidente, Aleksander Ceferin, admitiu no início de setembro que existia uma brecha desde que a Fifa iniciou, em maio deste ano, uma revisão de suas regras que proíbem a realização de jogos de ligas nacionais fora de seus países de origem.

A confederação europeia explicou nesta segunda-feira que "o regulamento da Fifa - atualmente em processo de revisão - não é suficientemente claro e detalhado" para não atender a essas solicitações.

"Embora seja lamentável ter que permitir que essas duas partidas aconteçam, essa decisão é excepcional e não deve ser considerada um precedente", ressaltou a Uefa.

"Nosso compromisso é claro: proteger a integridade das ligas nacionais e garantir que o futebol permaneça enraizado em seu ambiente de origem", prometeu Ceferin, citado no comunicado.

Impulsionada pela liga espanhola há cerca de dez anos por razões comerciais, a possibilidade de transferir jogos gerou forte oposição de torcedores no início de setembro.

A Série A, por sua vez, justifica seu pedido de transferência pelo fato de a partida entre Milan e Como coincidir com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

cfe/hpa/pm/jvb/raa/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões

Lula pede a Trump que elimine tarifaço em primeiro telefonema entre os dois

Macron pede prazo de 48 horas para tentar evitar nova dissolução da Assembleia

Volume de soja inspecionado para exportação sobe 25,8% nos EUA

Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

José Dirceu diz que Bolsonaro 'não tem condições de ir para a prisão comum'

Flotilha de Gaza: ativistas suíços deportados por Israel afirmam terem sido torturados

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Egípcio Khaled El-Enany é escolhido para dirigir a Unesco