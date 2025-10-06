'Gritaria de empresários pesa, mas quem decide é Trump', diz professor

A pressão dos empresários americanos foi decisiva para destravar o telefonema entre o presidente Lula e Donald Trump, avalia Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, no UOL News, do Canal UOL.

O empresário americano pesou. A começar do café. Aquela gritaria da Associação de Bares e Restaurantes dos Estados Unidos, que tem 3 milhões de sócios, pesou. A gritaria em torno do agronegócio, pesou. A gritaria em torno das 6 mil indústrias americanas que têm cadeia produtiva com o Brasil, integrada, pesou. Mas eu acho que para esse telefonema, o que mais pesou sem dúvida nenhuma, foi o nosso agosto. Em agosto, quando as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 18,5%, o Brasil vendeu, em relação ao agosto passado, que não tinha problema nenhum, 3,7% a mais. Ou seja, tinha freguês para os nossos produtos. Tinha outro freguês. E não era só a China. A Câmara de Comércio Americana aqui no Brasil foi muito ativa em informar os americanos a informar a Casa Branca.

Leonardo Trevisan

Não há dúvida nenhuma também que nós temos que olhar para a eficiência da ação conjunta de empresário brasileiro com a diplomacia brasileira. A ação dos empresários brasileiros, ligada com uma ação profissional do Itamaraty, deu resultado. Trump mandou o embrólio, mandou o pacote [para Rubio e disse:], 'agora você, que fala tão duro com a América Latina, resolve isso aí. Porque nós estamos perdendo um freguês bom, perdendo um parceiro bom de negócio'. E todos nós sabemos que Trump presta bastante atenção no bolso. Então, eu acho que tudo isso explica esse telefonema e, de certa forma, explica, principalmente, a linha direta.

Leonardo Trevisan

Trevisan destaca que, apesar da influência da ala ideológica liderada por Marco Rubio e do Projeto 2025 da Heritage Foundation, Trump mantém a palavra final nas decisões estratégicas e adota postura pragmática quando há risco para os negócios.

Quem vai decidir isso é o Trump. De alguma forma, a figura autocrática do Trump é real. [...] O Trump usa o Marco Rubio. O Trump usa o Marco Rubio para falar com a parcela ideológica do governo dele. A gente não pode esquecer que naquele projeto 2025 da Heritage Foundation, que é essencial para entender o governo Trump, as relações internacionais ganham um peso básico. E é a relação internacional no estilo de dureza com o mundo. E principalmente com a América Latina. 'Vamos por ordem no nosso quintal'. Então, eu acho que nós rompemos uma barreira, nós rompemos uma armadura dentro do governo americano e conversamos com outros setores.

Leonardo Trevisan

Para Trevisan, em disputas entre política e economia, Trump tende a seguir o lado econômico.

Eu desconfio que sempre, sempre, sempre Josias, na relação entre economia e política, depois que ele tira a faca da jugular, ele presta mais atenção na economia do que na política.

Leonardo Trevisan

'Lula faz gol político com diálogo direto', avalia Josias de Souza

A reabertura do diálogo entre Lula e Trump tirou do bolsonarismo o monopólio da interlocução com a Casa Branca, avalia Josias de Souza; segundo ele, Lula se fortaleceu politicamente ao protagonizar a aproximação, e Bolsonaro perdeu espaço.

Bom, do ponto de vista econômico, Fabio, a desobstrução do diálogo entre o Planalto e a Casa Branca recoloca a bola no chão. Em termos políticos, essa conversa virtual do Lula com o Trump deixa o bolsonarismo sem chão. Eliminou-se aquela superstição segundo a qual o bolsonarismo detinha o monopólio do diálogo do Brasil com a Casa Branca e o governo brasileiro. Não existe mais essa superstição.

Josias de Souza

Agora, do ponto de vista político, Não há nenhuma dúvida que o Lula está no topo dos vencedores desse estágio, nesse round, o Lula está no topo dos vencedores e o Bolsonaro está no topo do ranking dos perdedores. Na relação de quem perde e quem ganha, o Lula evidentemente fez um gol hoje. É curioso, Fabíola, porque é preciso observar a coreografia por inteiro. E o Lula está extraindo desse diálogo, dessa reabertura de diálogo, o máximo benefício político que ele pode extrair.

Josias de Souza

