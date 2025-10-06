Topo

Notícias

Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'bom homem'

Os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump - Gabriela Biló/Folhapress e Carlos Barria/Reuters
Os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump Imagem: Gabriela Biló/Folhapress e Carlos Barria/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 18h07

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim da tarde de hoje, durante coletiva de imprensa no Salão Oval, que pode vir ao Brasil. A manifestação ocorre horas após o republicano conversar com o presidente Lula (PT) por telefone durante 30 minutos.

O que aconteceu

Perguntado sobre a ligação de hoje, o republicano classificou o telefonema com o petista como uma "ótima conversa". Porém, ele não divulgou detalhes dos temas abordados.

Na sequência, Trump chamou Lula de "bom homem". O norte-americano disse que viu o presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), ocorrida em Nova York no fim de setembro, e eles tiveram uma "boa conversa" por aproximadamente dois minutos. Depois, Trump aproveitou para citar que teve um problema no teleprompter durante seu discurso.

Além de dizer que pode vir ao Brasil em algum momento, Trump disse que Lula irá aos EUA. "Falamos sobre isso", acrescentou o republicano, abrindo para outro repórter fazer perguntas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'bom homem'

Bolsonaro deve conseguir prisão domiciliar no STF, mas pode não ser de imediato

LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria

Brasil e Cingapura fecham acordo para ampliar comércio de proteína animal

Com Brasil já eliminado, oitavas do Mundial Sub-20 começam com Argentina como favorita

Lula exige que Israel libere integrantes da flotilha para Gaza 'o quanto antes'

Sem dados de SP, ministério não atualiza casos de intoxicação por metanol

Crítica dos grandes meios de comunicação nos EUA é nomeada para comandar a CBS News

Ex-PM, influencer do tigrinho e vendedor de rifas: quem é Kel Ferreti

Trump diz que Hamas "está aceitando coisas muito importantes"

MP denuncia 20 pessoas suspeitas de adulterar cerveja em SP