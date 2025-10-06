Trump diz que pode vir ao Brasil e elogia Lula após ligação: 'bom homem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim da tarde de hoje, durante coletiva de imprensa no Salão Oval, que pode vir ao Brasil. A manifestação ocorre horas após o republicano conversar com o presidente Lula (PT) por telefone durante 30 minutos.

O que aconteceu

Perguntado sobre a ligação de hoje, o republicano classificou o telefonema com o petista como uma "ótima conversa". Porém, ele não divulgou detalhes dos temas abordados.

Na sequência, Trump chamou Lula de "bom homem". O norte-americano disse que viu o presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), ocorrida em Nova York no fim de setembro, e eles tiveram uma "boa conversa" por aproximadamente dois minutos. Depois, Trump aproveitou para citar que teve um problema no teleprompter durante seu discurso.

Além de dizer que pode vir ao Brasil em algum momento, Trump disse que Lula irá aos EUA. "Falamos sobre isso", acrescentou o republicano, abrindo para outro repórter fazer perguntas.