Trump instrumentaliza forças de segurança para confrontar estados democratas e ampliar poder presidencial

06/10/2025 09h18

A decisão do presidente Donald Trump de nacionalizar a Guarda Nacional da Califórnia reacendeu um debate jurídico e político sobre os limites da autoridade federal. Em meio a protestos em Los Angeles contra operações migratórias, a Casa Branca ordenou a mobilização de cerca de 300 guardas, sem o consentimento do governador Gavin Newsom. Uma tentativa de Trump de instrumentalizar a segurança pública e testar a resistência do federalismo nos EUA.

Thiago de Aragão, analista político

O governador classificou a medida como uma violação da soberania estadual e anunciou ações judiciais. O caso lembra o uso da Guarda Nacional em Portland, quando o governo Trump tentou justificar o envio de tropas sob o argumento de garantir a segurança pública, apesar de autoridades locais afirmarem que a situação estava sob controle. Em ambos os casos, o tema central foi o conflito entre poder federal e autonomia estadual.

A Guarda Nacional é uma força híbrida, sob comando estadual em tempos normais, mas sujeita à federalização em situações excepcionais. TTrump invocou o Título 10 do Código dos EUA e a Lei da Insurreição, alegando enfrentar rebeliões internas. Juristas consideram essa interpretação excessiva, pois a Lei Posse Comitatus limita o uso das Forças Armadas em atividades de polícia interna. Historicamente, a federalização ocorreu para proteger direitos constitucionais, como em Selma em 1965 ou em Little Rock em 1957. No caso atual, a intervenção buscou conter protestos políticos, o que muitos especialistas consideram um uso distorcido da legislação. O precedente preocupa governadores e analistas pela possibilidade de ampliação indevida do poder presidencial.

Segurança pública como ferramenta política

A reação dos governadores democratas foi imediata. Vinte e três deles emitiram uma declaração conjunta chamando a ação de abuso de poder e advertindo que a medida compromete a missão militar da Guarda Nacional. O episódio aprofunda o conflito federativo entre a Califórnia e a Casa Branca, já marcado por disputas sobre clima, imigração e meio ambiente. A crise também reacende o debate sobre até que ponto um presidente pode intervir em políticas estaduais sob o argumento da segurança nacional. O resultado imediato é o enfraquecimento da coordenação entre forças locais e federais e o aumento da polarização institucional.

O episódio expõe o uso político da segurança pública. Trump concentrou ações em estados democratas, reforçando seu discurso de lei e ordem e apresentando cidades como Los Angeles e Portland como símbolos do caos. Governadores e prefeitos democratas afirmam que o presidente distorce os fatos e militariza questões civis. Para o Partido Democrata, o episódio serviu como fator de união em torno da defesa do Estado de Direito e da autonomia estadual. A narrativa de cada lado reforça a divisão política e transforma a segurança interna em campo de disputa eleitoral.

O embate entre federalismo e poder presidencial

Gavin Newsom emergiu como o principal antagonista de Trump. Sua postura firme contra a federalização da Guarda Nacional o projetou como potencial líder nacional dos democratas. Ele tem se posicionado como defensor dos direitos dos estados e da Constituição, explorando a crise para construir capital político. Ao assumir o papel de opositor ativo, Newsom tenta ocupar o vácuo de liderança no partido e consolidar-se como nome viável para 2028. Sua estratégia combina enfrentamento jurídico e discurso institucional, reforçando sua imagem de gestor combativo e pragmático.

A disputa pela Guarda Nacional vai além de uma divergência operacional. Ela revela um embate sobre o alcance do poder presidencial e a integridade do federalismo norte-americano. O episódio redefine os limites da autoridade executiva e coloca em evidência a fragilidade das fronteiras entre segurança nacional e política partidária. Em última instância, a crise serve como teste à resiliência das instituições democráticas diante da crescente instrumentalização das forças de segurança nos Estados Unidos.

