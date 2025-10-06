Trump diz que Hamas 'está aceitando coisas importantes' por paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Hamas está "aceitando coisas muito importantes" para concluir o acordo que pode selar a paz em Gaza e o fim da guerra com Israel, iniciada em outubro de 2023.

O que aconteceu

Trump se mostrou confiante com a perspectiva de concluir o acordo. "Se alguns pontos estabelecidos não forem cumpridos, o acordo não será feito. Mas acho que estamos indo muito bem e que o Hamas está aceitando coisas muito importantes", declarou o presidente a jornalistas na Casa Branca, nesta segunda-feira.

Republicano ressaltou que há anos os dois lados tentam um acordo, mas acredita que agora dará certo. "Há anos eles tentam chegar a um consenso... Mas vamos chegar a um acordo sobre Gaza, tenho certeza que sim".

Os EUA propuseram na semana passada um acordo de paz com 20 pontos. Os termos foram inicialmente aceitos pelo governo de Israel e pelos líderes do Hamas. Ambos os lados, porém, ainda negociam como tudo será feito, sob mediação do governo norte-americano em reuniões que ocorrem no Egito.

Entenda a possibilidade de acordo

Crianças palestinas no local de bombardeio israelense a uma casa em Gaza Imagem: Ebrahim Hajjaj/Reuters

Primeira reunião com membros de Israel e Hamas após acordo proposto pelos EUA foi anunciada no Egito. Encontro, que deveria acontecer nesta segunda-feira, iria discutir a troca de reféns israelenses, capturados em 7 de outubro de 2023, quando a guerra foi iniciada.

O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, é o líder da negociação do lado do grupo extremista. Segundo o próprio Hamas, ele desembarcou no Egito ontem para "negociar mecanismos para um cessar-fogo, retirada das forças e ocupação e troca de prisioneiros". Ele é o membro mais sênior do Hamas fora de Gaza e sobreviveu ao ataque de Israel em Doha no mês passado.

Do lado de Israel, o representante enviado para o Egito foi Ron Dermer. Ele é considerado "um dos conselheiros mais próximos e confiáveis de Netanyahu". Ele nasceu nos Estados Unidos e tem laços com membros do Partido Republicano, servindo como embaixador dos EUA em Israel por oito anos.

A delegação dos EUA conta com o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. O presidente republicano usou as redes sociais no fim de semana para pedir que as negociações "andassem rápido" e para agradecer a Israel pela "chance" de paz.

O plano proposto por Trump determinava que todos os ataques em Gaza parassem imediatamente após o aceite das partes envolvidas, o que ainda não aconteceu. Os bombardeios continuam na região e sete pessoas morreram hoje no enclave, incluindo três pessoas que tentavam pegar ajuda humanitária, segundo o canal Al Jazeera.

Apesar de afirmar que libertaria os reféns, o Hamas não falou sobre alguns pontos importantes do acordo, como o desarmamento total. Também não ficou claro quando e como os reféns, vivos e mortos, seriam liberados.

Entenda quais pontos do acordo ainda não estão claros:

Não há no pronunciamento do Hamas, de Israel ou dos EUA uma previsão de quando ou como os reféns serão entregues. O plano dos EUA previa que reféns fossem entregues em até 72 horas, mas um oficial do Hamas afirmou que o prazo era "irrealista" ao canal Aj Jazeera.

Hamas disse que vai cumprir "fórmula de troca contida na proposta" dos EUA, desde que "as condições de campo para a troca sejam atendidas". As condições não foram especificadas.

Grupo extremista também não comentou sobre a ordem de desarmamento exigida pelo governo dos EUA. Entre os pontos enviados pelos Estados Unidos está a promessa de anistia para os extremistas que desistirem das suas armas, com uma "passagem segura" para os países que quiserem recebê-los.

Eles também não comentaram sobre a ordem de não exercer mais papéis no governo de Gaza no futuro. Na carta, o Hamas mencionou que "renova seu compromisso para entregar a administração da Faixa de Gaza a um corpo palestino de independentes" apoiados por árabes e islâmicos e com base em um "consenso nacional".