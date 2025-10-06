Trump diz que tarifa de 25% para caminhões médios e pesados começará em 1º de novembro

WASHINGTON (Reuters) - Todos os caminhões médios e pesados importados pelos Estados Unidos sofrerão uma tarifa de 25% a partir de 1º de novembro, disse o presidente Donald Trump em um post em sua plataforma de mídia social nesta segunda-feira.

No mês passado, Trump havia dito que as importações de caminhões pesados sofreriam novas tarifas a partir de 1º de outubro.

(Reportagem de Christian Martinez e Susan Heavey)