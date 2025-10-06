Trump diz que EUA e Brasil vão 'fazer negócios' e chama Lula de 'ótima pessoa', após ligação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira, 6, que pretende "começar a fazer negócios com o Brasil", após o que classificou como "uma ótima conversa" por telefone com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O republicano disse que os dois países vão estreitar laços econômicos e comerciais.

Trump elogiou Lula, a quem chamou de "uma ótima pessoa", e recordou o primeiro encontro entre ambos. "Eu o conheci nas Nações Unidas, no dia em que o teleprompter falhou... foi um momento interessante", afirmou, em tom descontraído.

O presidente norte-americano também confirmou que há planos de encontros presenciais entre os dois líderes. "Em algum momento, Lula virá para os Estados Unidos, e eu irei ao Brasil", repetiu.