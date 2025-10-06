Topo

Trump diz que democratas devem permitir reabertura do governo dos EUA -

São Paulo, 06

06/10/2025 21h32

O presidente americano, Donald Trump, sinalizou disposição para trabalhar com o Partido Democrata em "políticas de saúde fracassadas", mas disse que seus integrantes devem permitir que o governo retome as atividades e encerre a paralisação (shutdown), em publicação na Truth Social, nesta segunda-feira, 6.

"Na verdade, eles democratas deveriam abrir nosso governo esta noite!", sugeriu na postagem.

Trump ainda argumentou que os democratas realizaram a paralisação do governo americano "no meio de uma das economias mais bem-sucedidas" do país. "Isso infelizmente afetou muitos programas, serviços e outros elementos da sociedade dos quais os americanos dependem - e isso não deveria ter acontecido", escreveu.

