Topo

Notícias

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões médios e pesados importados a partir de novembro

São Paulo

06/10/2025 16h16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, em postagem na Truth Social, nesta segunda-feira, 6, que caminhões médios e pesados provenientes de outros países que entrarem nos EUA serão tarifados com uma alíquota de 25%. Segundo ele, a medida entra em vigor a partir de 1º de novembro.

O novo anúncio do republicano altera a data anunciada anteriormente, de 1º de outubro, e acrescenta a categoria "caminhões médios", além de pesados.

No fim de setembro, Trump havia mencionado que a taxação visa proteger os grandes fabricantes de caminhões pesados da "concorrência externa desleal".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

É falso que Brasil registrou casos de Coca-Cola contaminada por metanol

Governo Lula quer transporte público gratuito como trunfo para reeleição em 2026

MDIC eleva projeção para saldo comercial em 2025 de US$ 50,4 bi para US$ 60,9 bi

JBS deve pagar R$ 200 mil à família de motorista que morreu de covid

Cidade de SP registra maior temperatura do ano; frente fria chega na terça

Homem é preso e dois são apreendidos após invasão de casa no Itaim Bibi

Juiz é morto a tiros por réu dentro de tribunal na Albânia

Greta Thunberg é recebida por multidão em Atenas após Israel expulsar ativistas da flotilha

Como nosso sistema imunológico evita atacar o próprio organismo?

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

Egiptólogo Khaled el Enany é nomeado diretor-geral da Unesco