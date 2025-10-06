Topo

Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

06/10/2025 16h27

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (6) em sua plataforma Truth Social que os caminhões importados pelo país estarão sujeitos a uma tarifa de 25% a partir de 1º de novembro.

Segundo a Casa Branca, a medida foi tomada por "motivos de segurança nacional" e tem como objetivo apoiar os fabricantes americanos de caminhões, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks.

Trump já havia anunciado em 26 de setembro sua intenção de impor tarifas alfandegárias sobre diversos produtos, entre eles medicamentos, móveis e caminhões, cujo principal fornecedor é o México.

Desde o seu retorno à Casa Branca no fim de janeiro, o republicano lançou uma ofensiva protecionista, com tarifas amplas aplicadas tanto por origem de importação quanto por tipo de produto, como automóveis, aço, alumínio e cobre.

Ao contrário das tarifas por setor, a legalidade das taxas impostas com base no país de origem ainda é incerta. A Suprema Corte dos Estados Unidos deve se pronunciar sobre o tema no início de novembro, depois que um tribunal federal considerou essas medidas inconstitucionais.

Ainda não está claro como o novo imposto será aplicado aos caminhões provenientes de países com os quais os Estados Unidos mantêm acordos comerciais, como no âmbito do Acordo Estados Unidos-México-Canadá, e com a União Europeia.

© Agence France-Presse

