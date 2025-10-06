'Transformei meu banheiro com itens da Shopee gastando menos de R$ 210'

Consegui transformar completamente o visual do meu banheiro usando apenas itens comprados na Shopee. A proposta era dar uma cara nova ao espaço sem gastar muito —e o resultado superou minhas expectativas.

Cada peça trouxe personalidade, funcionalidade e estilo ao ambiente. Também encontrei alguns pontos de atenção que valem compartilhar.

No total, gastei R$ 206 quando fiz as compras. Porém, os preços mudaram um pouco desde então, e o valor final agora está em torno de R$ 360. Confira o que comprei, como usei e o que achei de cada item.

Queria uma bandeja com cara de "Pinterest" (rede social visual, que funciona como um buscador de inspiração para decoração, moda, beleza, gastronomia, entre outros) para organizar o sabão líquido, as escovas de dente e um difusor de ambiente. Confesso que esperava algo maior: os três itens ficaram bem apertadinhos.

Kit vem com peças de cerâmica Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Ainda assim, me surpreendi com a qualidade. O material é resistente, bonito e pesado. Além disso, é bonito visualmente. É um daqueles itens que até parecem mais caros.

Pontos positivos: preço, boa qualidade e funcionalidade. Além disso, veio bem embalado.

Ponto de atenção: o tamanho é menor do que parece nas fotos.

Esse foi, sem dúvida, o item que mais gostei. As peças em cerâmica branca com dourado são elegantes e têm um ar de produto premium. Usei para colocar sabonete líquido e escovas e ele virou o destaque da bancada. O dispenser de sabonete líquido funciona bem, e o porta-escovas tem espaço suficiente para incluir até um raspador de língua.

Pontos positivos: design, qualidade e parece mais caro do que realmente é.

Ponto de atenção: nenhum relevante.

Usei o vaso para colocar algumas folhas verdes artificiais. Ele deu um ar elegante e moderno para o cantinho do espelho.

O vaso também funciona bem sozinho, como peça decorativa. O material é bom, mas o tom é um pouco mais amarelado do que o branco de algumas imagem do anúncio.

Pontos positivos: versátil, barato e bonito.

Ponto de atenção: a cor não é exatamente branca, mas isso não compromete o visual final.

Esse foi um dos meus xodós. O tapete é macio, bonito e confortável. Dá um toque acolhedor ao banheiro e combina com quase qualquer decoração. Já testei lavar na máquina e não soltou pelos. Porém, não é antiderrapante. E por ser de pelos, acumula muita água no pós-banho, demorando para secar.

Pontos positivos: confortável, fácil de lavar e visual bonito.

Ponto de atenção: Escorrega bastante no piso liso, então, cuidado para evitar acidentes.

Esse foi o item que mais "namorei" antes de comprar e, felizmente, não me arrependi. Ele mudou completamente a "vibe" do banheiro, trazendo aconchego e um toque natural com a moldura de bambu.

Lixeira e tapete fizeram parte da renovação do banheiro Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL

O contraste entre o inox e o bambu dá um toque sofisticado e natural ao ambiente, fugindo do visual tradicional das lixeiras comuns. Além da estética, o pedal dá praticidade e higiene no uso. Por ser versátil, combina tanto com cozinhas modernas quanto com banheiros mais "clean". É de boa qualidade, mas precisa de um cuidado especial para evitar umidade.

Pontos positivos: visual marcante, bom acabamento, traz personalidade ao ambiente e tem pedal.

Ponto de atenção: evite molhar a moldura de bambu, pois pode mofar com o tempo.

O cesto de corda de algodão é uma opção charmosa e funcional para quem quer manter a organização sem abrir mão da estética. Com design artesanal e textura suave, ele adiciona um toque acolhedor à decoração, ideal para acomodar itens como sabonetes, rolos de papel higiênico, toalhas pequenas ou outros acessórios do dia a dia. É bonito, leve, resistente e pode ser facilmente movido ou reposicionado conforme a necessidade. Ideal para banheiros, quartos e até sala.

Cesto de corda de algodão ajuda a organizar o banheiro Imagem: Jéssica Nascimento/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos positivos: Estilo natural e elegante que combina com diversos ambientes. É feito de corda de algodão, que é um material leve, resistente e sustentável. Além disso, vem com dois cestos.

Pontos de atenção: Por ser de algodão, é importante evitar o contato com produtos líquidos ou oleosos, pois podem manchar o tecido. Mantenha os frascos bem fechados para evitar derramamentos dentro do cesto.

Dicas para transformar seu banheiro

Se você está buscando uma transformação acessível e cheia de estilo, esses achados podem ser o ponto de partida. Com escolhas certas e criativas, é possível dar uma cara nova ao banheiro sem gastar muito. A dica é simples: aposte em itens que unam beleza, utilidade e bom preço. Só é importante prestar atenção nas medidas e descrições dos produtos para evitar surpresas.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.