Tráfico de crianças: herdeiros de orfanato em SP terão de pagar R$ 500 mil

Orfanato era administrado pelo casal Franco e Guiomar Morselli, que já morreram - jaminwell/Getty Images
Orfanato era administrado pelo casal Franco e Guiomar Morselli, que já morreram Imagem: jaminwell/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 15h35

Os herdeiros do extinto Lar da Criança Menino Jesus, em São Paulo, foram condenados a pagar uma indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos, após uma investigação revelar casos de tráfico internacional de crianças que viviam no local.

O que aconteceu

Decisão da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo é passível de recurso. O casal Franco e Guiomar Morselli eram donos do orfanato, na zona norte de São Paulo, nos anos 1980 e 1990. Eles morreram em 2015 e 2020, respectivamente.

A ação civil pública foi ajuizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em 2015. Além da indenização por danos morais coletivos, a decisão prevê o pagamento de indenizações individuais a todas as pessoas enviadas ilegalmente pelo casal ao exterior quando eram crianças.

Para a Justiça, donos do orfanato foram "arquitetos de uma organização criminosa". Na decisão, a juíza federal Sylvia Figueiredo afirma que a dupla "se valia da estrutura de uma instituição que deveria zelar pela proteção infantil para, na realidade, promover sua comercialização e exportação".

Tráfico de crianças

Orfanato operava esquema de adoção clandestina. Localizado na zona norte da capital paulista, o estabelecimento viabilizava o tráfico de crianças por meio da falsificação de documentos, de acordo com informações reunidas pela investigação.

No esquema, funcionárias do orfanato eram cadastradas como mães biológicas das crianças. Isso facilitava a emissão de certidões de nascimento e passaportes fraudulentos pelos envolvidos no esquema que, após a falsificação dos documentos, levavam as crianças para famílias no exterior. Entre os principais destinos, estava a França.

Além de inquérito da Polícia Federal, caso foi objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso, em 2012. Durante o trâmite da ação civil pública, os herdeiros do orfanato tentaram incluir uma funcionária entre os réus como estratégia de defesa — mas a manobra não foi acolhida pela Justiça.

