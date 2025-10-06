Topo

TPI condena líder de milícia sudanesa por crimes de guerra em Darfur

06/10/2025 10h36

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condenou, nesta segunda-feira (6), um temido líder de milícia sudanesa por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Darfur. 

Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, também conhecido pelo nome de guerra Ali Kushayb, foi considerado culpado de múltiplos crimes, incluindo estupro, assassinato e tortura, cometidos entre agosto de 2003 e pelo menos abril de 2004.

