Topo

Notícias

Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois

06/10/2025 14h57

O atacante do Lens, Florian Thauvin, campeão mundial em 2018, foi convocado pela França para substituir Bradley Barcola, que está afastado devido a uma lesão, nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Azerbaijão e Islândia, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta segunda-feira (6).

Thauvin, de 32 anos, com 10 partidas pela seleção francesa em seu currículo e um gol marcado, não joga com a camisa dos 'Bleus' desde o dia 11 de junho de 2019.

Ele substitui na lista de convocados Barcola, que tem uma lesão na coxa direita, de acordo com a FFF.

O desfalque de Bradley Barcola se soma a uma série de lesões e baixas que afetam o ataque da atual vice-campeã mundial.

O técnico Didier Deschamps não poderá contar com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e nem com Désiré Doué e Marcus Thuram.

Além disso, o capitão Kylian Mbappé chegou ao centro de treinamento em Clairefontaine (nos arredores de Paris) nesta segunda-feira com um desconforto no tornozelo direito.

kn/pm/mb/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois

Depois do cativeiro em Gaza, refém israelense libertado não vê paz "em nossa geração"

SP também vai fiscalizar gráficas que imprimem rótulos de bebidas suspeitas de adulteração

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões

Lula pede a Trump que elimine tarifaço em primeiro telefonema entre os dois

Macron pede prazo de 48 horas para tentar evitar nova dissolução da Assembleia

Volume de soja inspecionado para exportação sobe 25,8% nos EUA

Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

José Dirceu diz que Bolsonaro 'não tem condições de ir para a prisão comum'

Flotilha de Gaza: ativistas suíços deportados por Israel afirmam terem sido torturados

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão