Testamos o Olympikus Corre 4: 'segurança ao correr e conforto'

Começou a correr e não sabe qual tênis comprar? Escolher um tênis que proporcione estabilidade e segurança é um dos primeiros passos para melhorar a performance na rua ou na esteira.

E um dos modelos que fazem sucesso dentro dessa proposta é o Corre 4, da Olympikus, como a reportagem pode comprovar durante os 5km da minha primeira a corrida de rua, a Venus Women's Half Marathon, que uniu mulheres atletas de elite e amadoras no ano passado.

O que mais gostei

Segurança ao correr e conforto. Só foi possível "amaciar" o tênis poucos dias antes da corrida de rua. Durante o uso, não houve problemas com dores e desconforto nos pés. O modelo tem uma malha bem fininha, respirável e veste bem. O fato de ter uma forma larga também faz com que ele não aperte o pé durante a atividade física.

O tênis tem ainda uma sola com borracha antiderrapante. A sensação foi de segurança, estabilidade e conforto durante a prova. Foram pontos bem positivos pensando no custo-benefício que ele entrega. E isso foi sentido da primeira pisada no chão, passando pela esteira, dias antes, até a experiência da corrida de 5km.

Teste do tênis Olympikus Corre 4 durante a Venus Women's Half Marathon Imagem: Arquivo pessoal

Apesar do receio em usar um tênis novo na prova por estar com dores na canela, intensificadas três semanas antes (o que causou a redução de treinos e a procura por um ortopedista pela suspeita de canelite), tudo fluiu bem e não houve piora nas dores ao usar o modelo.

Amortecimento e performance. O Corre 4 não entra na categoria de supertênis, mas, logo no primeiro uso, foi possível perceber um leve impulso ao pisar, caminhar e correr. Basicamente, você pisa e o tênis devolve essa energia do impacto impulsionando para cima. A ideia que esse processo permita que você corra mais rápido e/ou maiores distâncias.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Essa linha está mais leve do que a anterior Corre 3. A versão de número 40 pesa 219g (a minha foi a 36). A sensação do pé sendo amortecido nas passadas (na esteira e na rua) foi um dos pontos positivos, principalmente por estar com dores provocadas pelos treinos.

O jornalista Cesar Candido dos Santos, que já corre há mais de 15 anos e também usava o Corre 4 na época para seus treinos, não sentiu tanto esse impulsionamento. Ele atribui isso ao fato de já ter usado outros tênis com tecnologias que oferecem maior propulsão.

Contudo, pelo preço do Olympikus, Cesar considera que o modelo tem um excelente custo-benefício para corredores iniciantes e até para os mais experientes: "É um ótimo tênis para treinar curtas e médias distâncias."

Cadarço não desamarra. A estrutura não é mais lisa, como no Corre 3. Agora existe uma textura como se fossem pequenos dentes. Isso diminui o risco de que os cadarços desamarrarem ao longo dos treinos e provas.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Tênis para diferentes tipos de treino. Segundo a marca, ele pode ser usado para treinos leves, intensos, além de provas de maiores distâncias. Contudo, a empresa destaca que ele é ideal para o longão, treino de corrida envolvendo maiores distâncias, para ganhar resistência.

Pontos de atenção

Atenção com a lingueta na hora de colocar. Em todos os usos foi necessário ajustar bem a lingueta, pois ela se dobrava na hora de calçar o tênis. É importante ficar de olho nisso para evitar o risco de atrito e machucados durante a corrida.

Amarração. O cadarço é ótimo e segurou firme durante os testes. Contudo, ao fazer a amarração utilizando os furos extras do tênis (próximos a região do tornozelo), para dar mais estabilidade durante a prova de corrida, sobrou muito pouco do cadarço para dar o laço e foi preciso apertar mais. Não ficou tão confortável com esse formato, pois os pés ficaram apertados dessa maneira.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Pode não agradar quem gosta de um tênis com mais amortecimento, que absorva ainda mais o impacto. Assim como a sua geração anterior, o Corre 4 é um pouco mais duro comparado aos concorrentes "supermacios", destaca César.

Quem pode gostar?

Principalmente corredores iniciantes que não querem/não podem pagar mais do que R$ 500 num tênis de corrida. O Corre 4 segue a premissa de ser um opção mais acessível, versátil e com qualidade para treinos na rua, na esteira e também na grama.

Após o teste, ficou claro que a fama do tênis não é à toa. Ele realmente entrega o que promete: estabilidade, segurança e um certo impulsionamento na hora de correr. E não custa um absurdo. Além disso, a Olympikus conseguiu manter o conforto e ainda deixar mais leve.

Abaixo você pode conferir os valores de outros modelos da linha Corre:

*Com informações de review publicado em 20/12/2024.

