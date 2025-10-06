Após forte calor, SP deve registrar queda brusca na temperatura amanhã

A passagem de uma frente fria deve derrubar as temperaturas em São Paulo 24 horas após a capital registrar recorde de temperatura máxima.

O que aconteceu

Sudeste e Sul do Brasil terão quedas nas temperaturas e registro e chuvas. Frente fria avança pelas regiões e traz alto risco de ocorrência de temporais e vento, segundo a Metsul Meteorologia.

A temperatura amanhã fica entre 16°C e 22°C em São Paulo, segundo o Inmet. Ainda na capital, pode ocorrer chuva em pontos isolados com as temperaturas abaixando gradualmente até quarta-feira, quando o frio aumenta.

Hoje, recorde de temperatura; já amanhã, volta do frio. O dia deve registrar uma das maiores temperaturas do ano, segundo Climatempo. As temperaturas hoje ficam entre 19°C e 36°C. Até então, a temperatura máxima em São Paulo havia sido 34,8°C em março.

Quarta-feira terá mais nuvens, deve chover e a temperatura deve ficar entre 12°C e 16°C. Deve chover de forma irregular em todo o estado paulista, mas de maneira leve ou moderada.

Na quinta-feira o tempo segue fechado com chuvas. A temperatura deve ficar entre 12°C e 17°C.

Sexta-feira segue com frio e as temperaturas ficam entre 12°C e 18°C. Há probabilidade de chuva mais forte para o dia com volume significativo e umidade elevada.

Durante a semana as chuvas mais fortes são esperadas no Sul do estado e litoral. Para a capital, o céu seguirá nublado com chuvas frequentes de quarta a sexta.

Fim de semana a temperatura volta a subir. Sábado e domingo devem registrar máximas entre 26°C e 32°C e mínimas que podem variar entre 15°C e 19°C.