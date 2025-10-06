Topo

Notícias

Taxas de juros dos EUA estão bem posicionadas para combater a inflação, diz autoridade do Fed

06/10/2025 23h10

As taxas de juros nos Estados Unidos estão em uma boa posição para o Federal Reserve (Fed, banco central) combater a inflação, disse um funcionário de alto escalão da agência na segunda-feira (6), rejeitando os pedidos do presidente Donald Trump por cortes nas taxas. 

"Vejo a postura atual da política monetária como apenas ligeiramente restritiva, o que considero ser o lugar certo para se estar", disse Jeff Schmid, presidente do Federal Reserve de Kansas City, em entrevista coletiva. 

Schmid, que é membro votante do poderoso comitê de definição de taxas do Fed este ano, afirmou que votou a favor de um corte nas taxas no mês passado. Ele disse que foi uma "estratégia adequada de gestão de riscos", considerando os sinais de resfriamento do mercado de trabalho.

O Fed tem um mandato duplo do Congresso para agir de forma independente no combate à inflação e ao desemprego, principalmente aumentando, reduzindo ou mantendo sua taxa de juros de referência.

As declarações de Schmid contrastam fortemente com as de Trump, que critica regularmente o presidente do Fed, Jerome Powell, por não cortar as taxas com a rapidez necessária. 

Os operadores de futuros estimam atualmente em cerca de 95% a probabilidade de o Fed cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua próxima reunião de política monetária neste mês, segundo dados do CME Group. 

Isso reduziria a taxa de empréstimos do banco para uma faixa entre 3,75% e 4%.

da/des/cr/cjc/aa/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Alguns' desaparecidos e três feridos no desabamento parcial de um prédio em construção em Madri

Van pega fogo perto da residência oficial do primeiro-ministro da França

Prédio desaba parcialmente no centro de Madri, ferindo 3 pessoas

Forças israelenses bombardeiam Gaza no aniversário da guerra, Catar diz que plano de Trump exigirá trabalho

Economia agrícola dos EUA é afetada por custos mais altos de insumos

Em meio à crise política na Argentina, Milei faz campanha e lança livro cantando rock

Lula: 'Pedi para Rubio conversar com o Brasil sem preconceito'

Haddad diz que discutirá com Lula sobre 2026 e como pode colaborar melhor sem ser candidato

Macron é pressionado a acabar com "bagunça" política na França

Ex-primeiro-ministro de Macron pede que ele renuncie para resolver crise na França

Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico