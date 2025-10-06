Topo

Notícias

Suprema Corte dos EUA rejeita recurso da ex-parceira e cúmplice de Epstein

06/10/2025 11h04

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, nesta segunda-feira (6), o recurso de Ghislaine Maxwell, condenada como cúmplice do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. 

A Suprema Corte não explicou sua decisão sobre o recurso de Maxwell que buscava a anulação do julgamento que terminou em 2022 com sua sentença a 20 anos de prisão. 

Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019, enquanto aguardava julgamento por suposto tráfico sexual de menores de idade.

cl/ksb/aa

© Agence France-Presse

