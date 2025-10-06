Suco detox não faz milagre, mas é aliado do organismo; veja os benefícios

É comum ouvir alguém dizer que exagerou no fim de semana e, para compensar, passou o dia seguinte vivendo apenas de sucos detox. Mas será que essas bebidas realmente cumprem a promessa de "limpar" o organismo?

A resposta é não. Nosso corpo já possui um sistema altamente eficiente de desintoxicação, comandado por órgãos como fígado, rins e intestino, que selecionam o que deve ser absorvido e eliminam o que não é útil.

Isso não significa, porém, que esses sucos não tenham valor. Ao reunir frutas, verduras, sementes e até ingredientes termogênicos (como gengibre e canela), eles podem contribuir com nutrientes importantes e estimular quem tem dificuldade em consumir vegetais no dia a dia. Em vez de uma "faxina interna", o papel do suco verde é somar saúde e variedade à alimentação.

Vantagens reais do suco detox

Mesmo sem efeito detox milagroso, incluir essa bebida na rotina pode trazer vantagens:

Um dos principais pontos é a ação antioxidante, já que muitas frutas e folhas verdes são ricas em vitaminas e compostos que combatem os radicais livres;

Outro benefício é o aumento da ingestão de líquidos, importante para manter o corpo hidratado e favorecer o bom funcionamento dos rins;

O suco verde também pode ajudar no trânsito intestinal, graças à presença de fibras quando preparado sem coar;

Além disso, por ser uma bebida de baixa densidade calórica, pode contribuir para reduzir a retenção de líquidos e auxiliar em estratégias de emagrecimento --desde que esteja associado a uma dieta equilibrada.

O alerta dos especialistas é não cair no erro de substituir refeições completas pelo suco. Embora isso traga uma sensação momentânea de bem-estar e até leve perda de peso, a prática é restritiva e pode prejudicar a saúde a longo prazo. O ideal é encarar a bebida como um complemento nutricional, e não como um substituto.

Como preparar a clássica bebida

Nutricionistas sugerem uma fórmula básica para montar versões equilibradas do suco:

1 fruta (como maçã, abacaxi ou kiwi);

(como maçã, abacaxi ou kiwi); 1 vegetal (couve, rúcula, agrião ou salsinha);

(couve, rúcula, agrião ou salsinha); 1 elemento extra (gengibre, chia, linhaça ou até um talo de salsão);

(gengibre, chia, linhaça ou até um talo de salsão); 200 ml de líquido (água, água de coco ou chá gelado).

Um exemplo prático é bater no liquidificador 1 maçã, ½ xícara de salsão, 1 colher (chá) de gengibre fresco, suco de ½ limão e 200 ml de água de coco. O resultado é refrescante, nutritivo e fácil de incluir na rotina.

A versatilidade também é uma vantagem: as folhas podem variar conforme a preferência, e os extras podem dar diferentes toques de sabor e textura. Assim, o suco deixa de ser apenas uma moda "detox" e passa a ser um aliado prático para aumentar o consumo de vegetais e manter o corpo mais equilibrado.

*Com informações de reportagem publicada em 19/06/2021