STF tem 4 votos para manter Moro como réu por calúnia contra Gilmar Mendes

Quatro ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) votaram para manter o senador Sergio Moro (União-PR) como réu em uma ação penal por calúnia contra Gilmar Mendes.

O que aconteceu

O placar é de 4 a 0. A Primeira Turma formou maioria no sábado para manter Moro como réu com os votos da relatora, Cármen Lúcia, e dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Hoje foi a vez de Cristiano Zanin.

Falta o voto de Luiz Fux. Ele tem até sexta-feira para se manifestar no julgamento, que ocorre em plenário virtual. Como o STF já formou maioria, uma eventual divergência do ministro não mudaria o rumo do julgamento.

A Turma julga um recurso de Moro contra a decisão do STF que o tornou réu, de junho de 2024. O senador foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por calúnia após aparecer em um vídeo falando em "comprar um habeas corpus" do ministro Gilmar Mendes durante uma festa junina em 2022. O órgão pediu pena de 4 anos de prisão e perda de mandato.

Moro afirmou que o STF deixou de "corrigir injustiça" ao decidir mantê-lo réu na ação. Em nota, o senador classificou a denúncia como "inepta, contrária aos fatos e ao bom senso", mas ressaltou estar "tranquilo".