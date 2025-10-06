Topo

Notícias

SP pode ter recorde de calor e queda brusca de temperatura em menos de 24 horas

São Paulo

06/10/2025 10h53

A cidade de São Paulo deve registrar máxima de 36ºC nesta segunda-feira, 6, em um dia marcado por forte calor, antes da passagem de uma frente fria que vai trazer chuva para várias áreas do Estado paulista, incluindo a capital.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira, 7, porém, a temperatura despenca, sendo esperada uma variação entre 16ºC e 22ºC na cidade de São Paulo.

Previsão de recorde de calor

Nesta segunda, a aproximação dessa frente fria, aliada ao sol forte e ventos quentes, vai aumentar significativamente as temperaturas em todas as regiões paulistas.

Conforme a Climatempo, o grande aumento da temperatura poderá fazer com que a cidade de São Paulo tenha um novo recorde de calor para este ano. "O recorde atual é de 34,8°C, no dia 2 de março, conforme a medição oficial do Inmet."

"Poderá ser um dos dias mais quentes do ano até agora no Estado paulista. Cidades do centro-oeste e norte do Estado poderão ter temperaturas entre 37°C e quase 40°C. O litoral paulista também esquenta bastante, com previsão de calor de até 35°C", acrescenta a empresa de meteorologia.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo o Inmet:

- Segunda-feira: entre 19ºC e 36ºC;

- Terça-feira: entre 16ºC e 22ºC;

- Quarta-feira: entre 12ºC e 16ºC;

- Quinta-feira: entre 12ºC e 17ºC;

- Sexta-feira: entre 12ºC e 18ºC.

Na capital paulista, a quantidade de nuvens aumenta entre o fim da tarde e a noite desta segunda e são esperadas rajadas de vento de até 50 Km/h. Entretanto, ainda não há expectativa de chuva.

Na terça, quando as temperaturas despencam, há possibilidade chuva leve em pontos isolados e garoa ocasional, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira, 8, a sensação de frio aumenta e há expectativa para mais precipitações na cidade de São Paulo.

Chegada de frente fria

A nova frente fria avança sobre o Estado de São Paulo durante a terça-feira, causando pancadas de chuva e queda de temperatura em todas as regiões do Estado paulista, segundo a Climatempo.

As chuvas mais intensas e frequentes são esperadas no extremo Sul e no litoral de São Paulo. "Nas outras áreas pelo interior paulista, a chuva não será tão abrangente, mesmo assim deve cair em áreas de todas as regiões", disse.

A previsão indica que, na quarta-feira, ainda deve chover de forma isolada em várias localidades do centro, norte e oeste do Estado.

No sul e leste do Estado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral, a expectativa é de céu nublado e chuva frequente de quarta até a sexta-feira, 10.

Segunda quinzena de outubro

A expectativa é que as chuvas avancem de forma mais significativa para o interior do Brasil e ganhem intensidade até o fim do mês.

"Entre o Norte e o Nordeste do Brasil, o cenário é parecido com os dias anteriores: chuvas pontuais principalmente nos extremos, Roraima e áreas do Norte do Amazonas, Acre até Pará", estima Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok.

No fim de outubro, as chuvas migram para o interior do Nordeste do Brasil.

Ondas de calor durante a estação

Com relação à temperatura, a primavera é conhecida pelos extremos de máximas, especialmente nos Estados do Centro-Oeste.

"Neste ano, com a expectativa de chuvas irregulares ao longo da estação, podemos esperar eventos de temperaturas elevadas, porém, não duradouros", avalia Maria Clara.

No geral, a temperatura ficará entre a média e acima da média no Sul, no interior de São Paulo e de Minas Gerais, no Centro-Oeste, no Nordeste e na maior parte da região Norte.

Nos próximos meses, a umidade aumentará no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, evitando calor intenso nessas áreas.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Principal diplomata do Vaticano diz que Israel está realizando um massacre em Gaza

Após forte calor, SP deve registrar queda brusca na temperatura amanhã

Sem estrelas e com várias novidades, Uruguai divulga lista de convocados para amistosos de outubro

Caso Ruy Ferraz Fontes: líder do PCC no ABC é o 5º suspeito preso

Lula e Trump conversam em tom amistoso e concordam em se reunir pessoalmente em breve, diz Planalto

Número de mortos no desabamento de escola na Indonésia sobe para 65, buscas continuam

Ministério da Justiça chama indústria de bebidas para discutir crise do metanol

Abimaq: maior área de plantio em safra pode impulsionar venda de máquina agrícola

Operação da PF contra cúpula de facção prende três no Amazonas

Lula pede a Trump que retire tarifas a produtos brasileiros (Planalto)

Caso Ruy Ferraz: Polícia prende mais um suspeito de atuar no assassinato