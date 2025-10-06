S&P 500 e Nasdaq sobem com foco em acordo entre AMD e OpenAI

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam na segunda-feira uma vez que o acordo de fornecimento de chips da AMD com a OpenAI destacou a extensão do entusiasmo dos investidores em relação à IA e compensava as preocupações com o prolongamento da paralisação do governo dos Estados Unidos.

O rali das ações persiste apesar das previsões cautelosas e dos alertas sobre valores elevados, especialmente no setor de tecnologia.

"Os valores em dólares relativos a essas parcerias e à construção da infraestrutura de suporte à IA estão se tornando realmente surpreendentes", disse Leah Bennett, estrategista-chefe de investimentos da Concurrent Asset Management.

A AMD tornou-se o mais recente catalisador quando as ações da designer de chips subiram para uma máxima de mais de um ano após o acordo com a OpenAI. Os papéis avançavam 26,6% e apresentavam o melhor desempenho no índice de referência.

Algumas empresas de chips subiam, com a Marvell Technology e a Micron Technology ganhando 4,2% e 5,5%, respectivamente. A Super Micro Computer, fabricante de servidores de IA, avançava 6,3%.

As empresas ligadas à IA tinham alta: Palantir Technologies saltava 5%, enquanto a Oracle ganhava 2,3%.

Um índice mais amplo de semicondutores atingiu um pico recorde e tinha ganhos de 3,8%, enquanto a rival da AMD, Nvidia, caía quase 1%.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,47%, para 46.540,49 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,13%, a 6.724,38 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,38%, para 22.865,97 pontos.