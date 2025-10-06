Topo

S&P 500 e Nasdaq atingem recordes de fechamento com impulso de negociações de IA

06/10/2025 17h23

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq avançaram nesta segunda-feira, conforme negociações relacionadas à inteligência artificial impulsionaram o otimismo de investidores, mesmo com a paralisação do governo dos Estados Unidos se estendendo até seu sexto dia.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,37%, para 6.740,31 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,71%, para 22.941,19 pontos. O Dow Jones caiu 0,14%, para 46.695,50 pontos.

