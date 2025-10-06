Topo

Sobe para 63 o número de mortos por desabamento de escola na Indonésia

06/10/2025 09h01

O número de mortos no desabamento de uma escola na Indonésia na semana passada subiu para 63 nesta segunda-feira (6), informaram as autoridades, enquanto as equipes de resgate continuam recuperando os corpos. 

Parte da escola islâmica de vários andares, localizada na região de Sidoarjo, em Java, desabou na última segunda-feira, enquanto mais de 150 alunos se reuniam para as orações da tarde. 

Pelo menos seis menores ainda estão desaparecidos. 

"Esperamos concluir a operação de recuperação hoje [segunda-feira] e devolver os corpos às suas famílias", disse Yudhi Bramantyo, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate, em entrevista coletiva. 

O desabamento é o desastre mais mortal na Indonésia até agora neste ano, disse Budi Irawan, vice-diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB). 

As famílias dos desaparecidos concordaram com o uso de maquinário pesado na quinta-feira, após o período de 72 horas, durante o qual há maior chance de sobrevivência. 

As investigações iniciais sugerem que a má qualidade da construção pode ter contribuído para o incidente.

