Shopee inaugura centro de distribuição em SP, seu 14° no país

06/10/2025 07h55

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - A Shopee inaugurou o seu 14° centro de distribuição no país, localizado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, anunciou a companhia nesta segunda-feira.

A empresa, do grupo de Cingapura Sea, disse que o centro de distribuição será no modelo "cross-docking", em que as mercadorias chegam ao local e são transferidas para o destino final, sem serem armazenadas.

Doze dos 14 centros de distribuição da Shopee no Brasil são no modelo cross-docking, enquanto outros dois são "fulfillment", em que há a estocagem dos produtos.

A Shopee disse que o novo centro de distribuição terá o maior sistema automatizado de classificação de produtos dentre suas operações no país, com capacidade para processar cerca de 3,8 milhões de pedidos por dia.

O diretor de expansão da Shopee no país, Rafael Flores, disse em comunicado à imprensa que a decisão de lançar o centro de distribuição neste período do ano, que antecede Black Friday e Natal, foi estratégica, diante do típico aumento de pedidos nesse período.

