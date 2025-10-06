Topo

Sem estrelas e com várias novidades, Uruguai divulga lista de convocados para amistosos de outubro

06/10/2025 12h18

O técnico Marcelo Bielsa deixou as estrelas do Uruguai de fora da convocação anunciada nesta segunda-feira (6) para os amistosos que a 'Celeste' vai disputar na Malásia na data Fifa de outubro, com o objetivo de observar novos jogadores para formar o elenco que irá disputar a Copa do Mundo no ano que vem.

O meia Federivo Valverde, que vive um início de temporada irregular no Real Madrid, e o atacante Darwin Núñez, do Al-Hilal, entre outros, não viajarão para enfrentar a República Dominicana (10 de outubro) e o Uzbequistão (13 de outubro).

O meia-atacante Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, figura cativa das convocações da seleção uruguaia, é mais um que ficou de fora, mas outros quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: Puma Rodríguez do Vasco, Emiliano Martínez e Facundo Torres do Palmeiras e Ignacio Laquintana do RB Bragantino.

Desde a posição de goleiro, para a qual foram convocados Franco Israel (Torino) e Christopher Fiermarín (Tolima), todos os setores estão cheios de caras novas ou de nomes que não foram frequentes entre os titulares no ciclo de Bielsa à frente da 'Celeste'.

O Uruguai terminou as Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do ano que vem na quarta colocação, atrás da líder Argentina, do Equador e da Colômbia.

Contra a República Dominicana, em Kuala Lumpur, e o Uzbequistão, em Malaca, Bielsa terá a penúltima oportunidade em 2025 para observar jogadores.

A próxima e última data Fifa deste ano será desafiadora para a seleção uruguaia. Em novembro, a equipe terá duelos contra Estados Unidos e México.

-- Lista de convocados do Uruguai:

Goleiros: Franco Israel (Torino/ITA), Christopher Fiermarín (Tolima/COL).

Defensores: Puma Rodríguez (Vasco/BRA), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Santiago Mouriño (Villarreal/ESP), Nicolás Marichal(Dínamo de Moscou/RUS), Marcelo Saracchi (Celtic/ESC).

Meio-campistas: Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis/MEX), Nicolás Fonseca (León/MEX), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Rodrigo Zalazar (Braga/POR).

Atacantes:

Kevin Amaro (LiverpooL/URU), Ignacio Laquintana (RB Bragantino/BRA), Facundo Torres (Palmeiras/BRA), Luciano Rodríguez (Neom/ASA), Agustín Álvarez Martínez (Monza/ITA), Federico Viñas (Oviedo/ESP).

gfe/mar/cb/aa

