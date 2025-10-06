'Se falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar', diz Tarcísio sobre bebidas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que vai se preocupar quando os criminosos conseguirem falsificar grandes marcas de refrigerantes e citou a Coca-Cola como exemplo. Recentemente, vídeos com desinformação sobre as bebidas circularam nas redes sociais.

O que aconteceu

Tarcísio negou que os criminosos tenham conseguido falsificar refrigerantes, a exemplo do que ocorre com bebidas alcoólicas. "No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola eu vou me preocupar... Ainda bem que não chegaram nesse ponto. Coca-Cola, até aqui, não", declarou, em coletiva de imprensa realizada hoje para falar sobre os casos de intoxicação por metanol.

Conteúdo com a desinformação circula nas redes sociais. Uma das peças enganosas utiliza um vídeo manipulado por inteligência artificial da jornalista Renata Vasconcellos, dando a entender que a "notícia" teria sido anunciada pelo Jornal Nacional. O telejornal, porém, nunca veiculou esta reportagem. Outras postagens semelhantes também utilizam diferentes vídeos alterados por IA com o mesmo teor alarmista.

Fala de Tarcísio foi feita ao mencionar algumas marcas de bebidas alcoólicas que são alvos de falsificação por criminosos. "Estavam aqui todos os maiores fabricantes, players do Brasil, estavam na mesa... Que fabricam as bebidas mais famosas, que são objetos de falsificação, [como] Jack Daniel's, Johnnie Walker. Enfim, todas essas bebidas que são objetos de falsificação. Não vou me aventurar aqui nessa área, porque não é minha praia, tá certo?".

Governador se reuniu hoje com membros de seu gabinete de crise que atuam contra a adulteração de bebidas alcoólicas. Também participaram do encontro representantes do ramo de bebidas alcoólicas, como Brown-Forman (Jack Daniel's), Bacardi Diageo (Johnnie Walker e Smirnoff), PernordRicard (Absolut) e Beam Suntory (Jim Beam). Eles deverão auxiliar no treinamento para correta identificação de produtos falsificados.

SP tem 2 mortes por metanol em bebidas

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, todos em São Paulo. A pasta também investiga outras 12 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

São Paulo também é o estado com maior número de casos confirmados e suspeitos de intoxicação pela substância. Dos 17 casos confirmados, 15 ocorreram em cidades paulistas, e os outros dois são no Paraná.

Dos casos investigados, 164 são em São Paulo. Os outros estão com suspeitas de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas são Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1), Paraná (4) e Rio Grande do Sul (2).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.

Pequenas quantidades de metanol já podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

A substância metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.