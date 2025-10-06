Saúde suplementar alcança 53,0 mi de beneficiários em agosto, diz ANS; alta é de 2,5%

A quantidade de beneficiários do segmento de saúde suplementar aumentou 2,5% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2024, para 53,0 milhões de beneficiários. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em agosto, houve a adição de 189,2 mil beneficiários à carteira das operadoras de planos médico-hospitalares, em relação ao mês anterior. Na comparação com agosto de 2024, o incremento é de 1,290 milhão de usuários.

Deste montante, 38,5 milhões eram de convênios empresariais, 5,87 estavam em planos de adesão, e 8,58 eram clientes de planos individuais ou familiares.

Odontológico

No segmento exclusivamente odontológico, a alta foi de 2,9%, para 34,6 milhões de usuários. Em agosto, houve a adição de 326,0 mil clientes à carteira das operadoras. Porém, considerando o período de 12 meses, foram acrescentados 987,5 mil beneficiários.

Deste montante, 25,8 milhões eram de convênios empresariais, outros 3,07 milhões estavam em planos por adesão e 5,74 em planos individuais ou familiares.