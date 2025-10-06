Topo

Notícias

Saúde suplementar alcança 53,0 mi de beneficiários em agosto, diz ANS; alta é de 2,5%

São Paulo

06/10/2025 14h29

A quantidade de beneficiários do segmento de saúde suplementar aumentou 2,5% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2024, para 53,0 milhões de beneficiários. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em agosto, houve a adição de 189,2 mil beneficiários à carteira das operadoras de planos médico-hospitalares, em relação ao mês anterior. Na comparação com agosto de 2024, o incremento é de 1,290 milhão de usuários.

Deste montante, 38,5 milhões eram de convênios empresariais, 5,87 estavam em planos de adesão, e 8,58 eram clientes de planos individuais ou familiares.

Odontológico

No segmento exclusivamente odontológico, a alta foi de 2,9%, para 34,6 milhões de usuários. Em agosto, houve a adição de 326,0 mil clientes à carteira das operadoras. Porém, considerando o período de 12 meses, foram acrescentados 987,5 mil beneficiários.

Deste montante, 25,8 milhões eram de convênios empresariais, outros 3,07 milhões estavam em planos por adesão e 5,74 em planos individuais ou familiares.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Supersalários e 'penduricalhos': movimento contra privilégios tem 15 mil adesões

Lula pede a Trump que elimine tarifaço em primeiro telefonema entre os dois

Macron pede prazo de 48 horas para tentar evitar nova dissolução da Assembleia

Volume de soja inspecionado para exportação sobe 25,8% nos EUA

Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

José Dirceu diz que Bolsonaro 'não tem condições de ir para a prisão comum'

Flotilha de Gaza: ativistas suíços deportados por Israel afirmam terem sido torturados

Fabio Cannavaro é o novo técnico da seleção do Uzbequistão

Homem é preso com explosivos em rodoviária do Distrito Federal

Egípcio Khaled El-Enany é escolhido para dirigir a Unesco

Guerra em Gaza fragiliza economia israelense, gera fuga de talentos e isolamento internacional