São Caetano: vereadores dançam em cima de mesas do plenário ao som de música de Elvis Presley
Dois vereadores de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, foram filmados dançando sobre mesas no plenário após o encerramento da sessão solene em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa, na quinta-feira passada, dia 2.
Em publicações feitas em redes sociais é possível ver os parlamentares Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD) dançando ao som da música Suspicious Minds, interpretada no local por um cover do cantor Elvis Presley. Até a publicação desta matéria, eles não haviam sido localizados para comentar o caso.
A Câmara Municipal de São Caetano do Sul disse que tomou conhecimento da divulgação dos vídeos e que realiza uma apuração dos fatos.
"Embora a situação tenha ocorrido após o término formal da solenidade, dentro das dependências da Casa, condutas que possam comprometer a imagem institucional do legislativo serão analisadas com a devida atenção, conforme previsto no Regimento Interno", disse.
Caso constatada a necessidade, medidas cabíveis serão adotadas, ainda de acordo com a Câmara Municipal de São Caetano do Sul.
"Reforçamos que a Câmara Municipal preza pela integridade institucional, pelo respeito ao espaço público e pela conduta ética de seus membros", finalizou, em nota.
'Dia do Elvis Presley'
O projeto de lei do vereador Gilberto Costa (PP), que institui o "Dia do Elvis Presley" no calendário oficial de São Caetano do Sul, foi aprovado em segunda votação por parlamentares em fevereiro de 2025 e sancionada pelo prefeito Tite Campanella (PL) em 10 de março deste mesmo ano.
Na ocasião, Costa destacou a importância de Elvis Presley. "Elvis foi muito mais que um artista. Ele é um exemplo de superação, dedicação e respeito. Sua história fala sobre família, trabalho duro, integração cultural e até mesmo sobre como promover a paz entre as pessoas. Ele deixou um legado que vai muito além da música", afirmou.
Conforme a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, a nova lei autoriza a realização anual de eventos em homenagem a Elvis Presley, incluindo shows e exposições. A celebração em homenagem ao cantor ocorrerá anualmente em 16 de agosto, data de seu falecimento.