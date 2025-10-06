Topo

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

06/10/2025 05h00

O novo valor do salário mínimo nacional passou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora a correção tenha começado a valer em janeiro, o depósito só foi realizado em fevereiro, já que os salários são pagos no mês subsequente ao trabalhado. Dessa forma, o reajuste aparece nos contracheques somente agora.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que pode ser pago ao trabalhador em atividade formal. Ele também serve como base de cálculo para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.

O novo piso, de R$ 1.518, significa um acréscimo de R$ 106, o que representa alta de 7,5%, superando a inflação registrada no período. Ainda assim, o montante ficou abaixo do que poderia ser devido ao ajuste fiscal aprovado no fim de 2024.

Mudança nas regras

Antes, a metodologia de correção previa a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, considerado o índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Seguindo essa fórmula, o mínimo chegaria a R$ 1.525.

Com a alteração, foi introduzido um limite adicional: um teto de 2,5% para aumento de despesas. Assim, mesmo com crescimento do PIB de 3,2%, aplica-se o máximo de 2,5% no cálculo.

O salário mínimo tem efeito direto no valor das aposentadorias, especialmente as do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de influenciar benefícios sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar reajustes mais expressivos que possam gerar pressão sobre o orçamento em períodos de contenção de gastos.

