Saiba como deixar seu FGTS de garantia para pedir um empréstimo

Trabalhadores com vínculo formal agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com garantia do FGTS?

Funcionários regidos pela CLT podem aderir a essa linha de crédito, criada pelo governo federal como uma nova forma de acesso a financiamento. A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em instituições financeiras autorizadas.

Ao indicar o valor desejado, o sistema exibe diferentes propostas, em um formato semelhante a um leilão, permitindo ao solicitante escolher a alternativa mais favorável em termos de juros e prazos.

O desconto das parcelas é realizado automaticamente via eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. De acordo com o governo, isso possibilita taxas mais baixas do que as praticadas no crédito consignado comum. Após a contratação, o acompanhamento do pagamento pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser direcionada para quitar a dívida. A mudança de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato firmado.

A coordenação do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras e definir limites de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos com desconto em folha pode migrar para essa nova modalidade. Um dos principais objetivos da iniciativa é reduzir o risco de superendividamento.

Essa alternativa pode ser vantajosa para liquidar dívidas mais caras, como as do rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito com garantia do FGTS também é útil para quitar pendências no cheque especial ou em financiamentos do tipo CDC. "Em situações de imprevisto e falta de reserva de emergência, esse modelo tende a ser mais apropriado que outras linhas disponíveis no mercado", comenta.

Por outro lado, não é recomendado para aposentados que ainda trabalham e já utilizam a margem consignável do benefício do INSS. "Nesse caso, o consignado pelo benefício previdenciário costuma ter juros menores que o consignado via CLT", orienta a especialista.

Antes de assinar contrato, é indispensável analisar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia ressalta: "Evite parcelas que comprometam demais o orçamento. Esse tipo de crédito pode ser interessante para financiar um imóvel, mas não vale a pena se for apenas para custear despesas do cotidiano".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é preciso ter cadastro no Gov.br. O processo é simples:

Acesse o site Gov.br e preencha os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro concluído, a carteira digital fica disponível pelo aplicativo (Android e iOS) ou no site https://servicos.mte.gov.br/

.A versão digital é emitida automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Quem nunca teve registro formal verá apenas os dados pessoais básicos de identificação.