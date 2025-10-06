Rússia saúda comentário de Trump sobre oferta de Putin de preservar limites de armas nucleares

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira ter recebido com satisfação os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que a proposta do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de preservar voluntariamente os limites de armas nucleares estabelecidos no tratado Novo START por mais um ano parecia uma boa ideia.

Em setembro, Putin ofereceu-se para manter voluntariamente por mais um ano os limites de armas nucleares estratégicas implantadas estabelecidos no Novo Tratado START, o último tratado de controle de armas entre a Rússia e os EUA, que expira em 5 de fevereiro de 2026.

Quando perguntado sobre a proposta, Trump disse aos repórteres no domingo que ela "parece uma boa ideia para mim".

"É claro que recebemos bem essa declaração", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. "Acreditamos que isso já dá motivos para o otimismo de que os Estados Unidos apoiarão essa iniciativa do presidente Putin."

A Rússia e os Estados Unidos são, de longe, as maiores potências nucleares, com aproximadamente 87% do estoque total de armas nucleares do mundo -- mais do que o suficiente para destruir o mundo várias vezes.

A Rússia tem um inventário total de 5.459 ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos têm 5.177, de acordo com a Federação de Cientistas Atômicos.

(Reportagem da Reuters)