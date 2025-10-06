Rio de Janeiro investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou hoje que investiga um caso suspeito de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no estado.

O que aconteceu

Caso suspeito é de um morador de São Pedro da Aldeia. Ele está sendo monitorado pela secretaria e passa bem. Outro caso que era suspeito, de uma moradora de Niterói, foi descartado.

Estado anunciou que iniciou hoje a compra de antídotos contra a intoxicação pela substância. Em comunicado, a secretaria também confirmou a chegada, nesta tarde, do primeiro lote de etanol farmacêutico enviado pelo Ministério da Saúde após os casos suspeitos.

Governador, Cláudio Castro, disse que órgãos de fiscalização também atuam para combater a venda irregular de bebidas. Já a secretária da saúde, Claudia Mello, recomendou que a população evite bebidas de procedência duvidosa.

Intoxicação por metanol

Até ontem, 16 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas foram confirmados em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. A pasta investiga outros 209 casos suspeitos de intoxicação pela substância. Os dados foram enviados pelos estados e compilados pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional).

Dos casos confirmados, 14 foram registrados em São Paulo e os outros dois no Paraná. Entre casos suspeitos, a maior concentração também é em São Paulo, com 178 registros em análise.

Os outros estados com casos suspeitos são: Distrito Federal (1), Goiás, (2), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (1), Pernambuco (10), Paraná (2), Rondônia (1), Piauí (2), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1), Paraíba (1) e o Ceará (3). A Bahia e o Espírito Santo tiveram casos suspeitos, mas foram descartados.

Ministério da Saúde confirmou dois óbitos até o momento, ambos em São Paulo. A pasta também investiga outras 13 mortes por suspeita de intoxicação por metanol, sendo em São Paulo (7), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.

Pequenas quantidades de metanol já podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.