Risco de inflação da zona do euro está diminuindo, mas corte de juro ainda é possível, dizem membros do BCE

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) pode precisar reduzir um pouco os custos dos empréstimos se o risco de a inflação ficar muito baixa aumentar, mas as taxas de juros estão adequadas no momento, disse a cúpula do BCE nesta segunda-feira.

O banco central dos 20 países da zona do euro reduziu as taxas de juros em 2 pontos percentuais completos no ano até junho, mas as taxas têm sido mantidas em espera desde então, enquanto o banco discute se deve reduzir ou estabilizar nos atuais 2%, uma vez que a inflação está agora dentro da meta.

"Mudanças na distribuição de riscos também serão importantes para nossas decisões sobre os juros: um aumento na probabilidade ou na intensidade dos fatores de risco negativos fortaleceria o argumento de que uma taxa de política monetária ligeiramente mais baixa poderia proteger melhor a meta de inflação de médio prazo", disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, em um discurso em Frankfurt.

"Como alternativa, um aumento na probabilidade ou na intensidade dos fatores de risco de alta indicaria que a manutenção da taxa de política atual seria apropriada no curto prazo."

No entanto, a presidente do BCE, Christine Lagarde, argumentou que o risco de não atingir a meta de 2% está diminuindo, embora as tensões comerciais com os Estados Unidos mantenham as perspectivas incertas.

"Com a chegada de novas informações, a gama de riscos de ambos os lados diminuiu", disse Lagarde aos parlamentares em Estrasburgo.

Os mercados financeiros não veem praticamente nenhuma chance de outro corte na taxa de juros este ano e os comentários de Lagarde e do vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, apenas reforçaram essas expectativas.

"Poderíamos dizer que os riscos para a inflação estão equilibrados e que nossas projeções, que mostraram que o objetivo da estabilidade de preços pode ser garantido de alguma forma, estão sendo cumpridas até certo ponto", disse de Guindos em um evento em Madri.

"Consideramos que o nível atual (das taxas de juros) é adequado com base nas tendências recentes da inflação."

Mas o júri ainda não decidiu. Alguns membros do BCE temem que a extensão total das tarifas dos EUA ainda não tenha sido sentida e que um euro forte prejudique os exportadores e, ao mesmo tempo, puxe a inflação geral para abaixo da meta de 2% do BCE.

Lane observou que o euro mais forte tem um impacto de vários anos sobre a atividade e a inflação, e as razões subjacentes ao movimento da moeda afetam a extensão do choque de preços.

"Esses efeitos serão maiores do que a média se a valorização do euro for mais devida a fatores externos, como a fraqueza dos principais parceiros comerciais ou o reequilíbrio do portfólio devido a um aumento no prêmio de risco nos mercados financeiros estrangeiros", disse ele.

O euro subiu 13% em relação ao dólar desde o início do ano, uma vez que os investidores reduziram suas participações em dólares devido a preocupações com a política econômica errática dos EUA.

(Reportagem de Balazs Koranyi)