Relatório do TCU aponta R$ 10,6 milhões de sobrepreço em obras em estradas

Foto anexada ao relatório do TCU para indicar irregularidades nas obras - Reprodução
Foto anexada ao relatório do TCU para indicar irregularidades nas obras Imagem: Reprodução
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

06/10/2025 05h30

Fiscalização do TCU (Tribunal de Contas da União) apontou indícios de sobrepreço e possíveis desvios no valor de R$ 10,6 milhões em obras de recuperação de estradas vicinais feitas com verbas do Ministério da Agricultura.

O que aconteceu

O relatório cita quatro cidades de Mato Grosso, base eleitoral do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD). Ele foi vice-governador, é senador licenciado e uma das principais lideranças politicas do estado.

O TCU levantou deficiências em três procedimentos de engenharia. Vários pontos do relatório mencionam falhas de fiscalização que culminaram em R$ 10,6 milhões sob suspeita, assim distribuídos:

  • R$ 1,6 milhão - pagamentos de cascalho;
  • R$ 3,8 milhões - desembolsos por serviço sem comprovação de execução;
  • R$ 5,2 milhões - valor pago em material e pessoal que supera o necessário para a obra.

O Ministério da Agricultura não se posicionou. Ele foi acionado pelo UOL pelo email de atendimento à imprensa e por WhatsApp. O espaço segue aberto para comentários.

O relatório do TCU foi apresentado em 10 de setembro. O documento, redigido pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, se baseou em fiscalização feita entre março e novembro do ano passado e examinou obras contratadas entre 2019 e 2023.

Os quatro municípios citados pelo TCU não se manifestaram. A lista contém as seguintes cidades de Mato Grosso:

  • Alta Floresta;
  • Canarana;
  • Gaúcha da Norte;
  • Querência.
    ghj - Reprodução Instagram - Reprodução Instagram
    A praça principal de Canarana tem um avião usado na 2ª Guerra Mundial
    Imagem: Reprodução Instagram

Convênios explodem sem fiscalização

O TCU ressalta o crescimento de convênios a partir de 2023. Este foi o primeiro ano de Fávaro à frente do Ministério da Agricultura. Até então, a forma preferida para transferência de verbas era por contrato de repasse —administrado e fiscalizado pela Caixa Econômica.

O relatório ressaltou a preferência que a gestão Fávaro deu aos convênios. Também é a apontado que Mato Grosso se tornou o principal destino destas verbas.

  • 10 convênios assinados entre 2019 e 2022;
  • 0,3% dos recursos para estradas vicinais saiam de convênios;
  • 183 convênios firmados em 2023;
  • 59% dos recursos para estradas vicinais saíram de convênios;
  • R$ 147,3 milhões (47,4%) de toda a verba para estradas vicinais foi para o Mato Grosso.

Enquanto os desembolsos cresceram, a fiscalização diminuiu. O TCU ressalta que, ao priorizar os convênios, o Ministério da Agricultura abriu mão de toda a expertise que a Caixa Econômica tinha na fiscalização de recuperação de estradas vicinais.

Verificou-se que nem o Mapa [Ministério da Agricultura] nem os convenentes [prefeituras] dispõem de procedimentos compatíveis para a avaliação e fiscalização.
Trecho do relatório do TCU

Transporte falso de cascalho

O TCU apontou pagamento de quase R$ 1,6 milhão por transportes que não aconteceram. A suspeita surgiu ao analisar a jazida indicada como fonte de cascalho para a recuperação de estradas vicinais na cidade de Canarana.

A jazida fica 34,68 km distante da obra. Foi pago R$ 1,6 milhão para caçambas fazerem este trajeto. Cálculos do TCU indicaram que o custo do serviço não passava de R$ 100 mil.

Fiscais descobriram que as viagens não aconteceram. Técnicos do TCU percorreram a estrada em recuperação e perceberam a retirada de cascalho da beira da rodovia.

O material foi coletado em pontos próximos ao canteiro de obras. "A DMT [distância média de transporte] do serviço de recomposição de revestimento primário seria de 0,95 km", descreve um trecho do relatório.

O TCU indica uma discrepância milionária entre o que foi desembolsado e o custo real. Os valores foram calculados pelos técnicos responsáveis pelo relatório e classificados como "indício de superfaturamento".

  • Valor pago: R$ 1.684.557,39
  • Custo real: R$ 96.370,56
  • Diferença: R$ 1.588.186,83

Pagar por um serviço e receber outro

O relatório indica R$ 3,8 milhões em sobrepreço nas obras. O motivo seria pagar pela recomposição mecanizada de aterro (um serviço mais caro), mas na verdade ser executada a elevação de greide (mais barata).

Recomposição mecanizada de aterro - recuperação do aterro retomando suas dimensões e inclinações originais e eliminação de erosão.

Elevação de greide - aumentar a altura de uma via adicionando e compactando camadas de materiais como brita ou cascalho.

Outra vez é citado pagamento por transportes não executados. As prefeituras incluíram uso de caçambas para transportar material de jazida por 2 km.

O relatório considera o serviço desnecessário e afirma que ele não ocorreu. "Inexiste comprovação de que o caminhão basculante de 6 m3 tenha sido usado, não havendo nenhum registro desse equipamento, seja nos relatos das vistorias físicas, nos diários de obra ou nas fotografias incorporadas aos relatórios de acompanhamento."

Os cálculos apontaram o sobrepreço por cidade. A lista abaixo contém os valores:

  • Alta Floresta - R$ 285.759,38;
  • Canarana - R$ 1.890.255,24;
  • Gaúcha da Norte - R$ 694.069,61;
  • Querência - R$ 962.982,20;
  • Total - R$ 3.833.066,43.

Contratações superdimensionadas

O TCU descobriu ainda R$ 5,2 milhões em gastos com custeio acima do justificável. O motivo seria a contratação de máquinas, pessoas e serviços em quantidade acima do necessário para as obras.

O relatório ressalta que a recuperação de estradas vicinais não é algo complexo. "Os serviços relacionados à pista de rolamento se limitam a procedimentos de terraplenagem, visto que não há capas ou revestimentos asfálticos, de concreto ou qualquer acabamento que não o material terroso [cascalho]."

Veja cálculo por município:

  • Alta Floresta - R$ 987.988,14;
  • Canarana - R$ 1.695.970,92;
  • Gaúcha do Norte - R$ 1.144.079,28;
  • Querência - R$ 1.401.894,50;
  • Total - R$ 5.229.932,84.

