Redução da dispersão da inflação se concentra em bens e BC vê juros restritivos por tempo prolongado, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a dispersão da inflação tem recuado após atingir nível "bastante elevado" em abril, mas que esse processo tem sido concentrado nos preços de bens, com a inflação de serviços seguindo em nível incompatível com a meta.

"A dispersão que a gente tem da inflação era bastante evidente em abril", comentou Galípolo, acrescentando que o cenário atual é de redução desta dispersão. "(Mas) ainda enxergamos a inflação de serviços em um patamar incompatível com o atendimento da meta", acrescentou.

Ele destacou que as expectativas de inflação do mercado apontam para uma inflação acima da meta até 2028, segundo o relatório Focus, um indicativo "bastante incômodo" para o BC.

A meta contínua de inflação perseguida pelo BC é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto-percentual para mais ou para menos. No mais recente relatório Focus, divulgado nesta manhã, os economistas do mercado projetam inflação de 4,80% em 2025, 4,28% em 2026, 3,90% em 2027 e 3,70% em 2028.

Falando em evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, Galípolo reiterou que o BC persegue o centro da meta de 3% e que vislumbra manutenção da taxa de juros em patamar restritivo por período prolongado.

