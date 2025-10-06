Topo

Notícias

Redução da dispersão da inflação se concentra em bens e BC vê juros restritivos por tempo prolongado, diz Galípolo

06/10/2025 11h28

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que a dispersão da inflação tem recuado após atingir nível "bastante elevado" em abril, mas que esse processo tem sido concentrado nos preços de bens, com a inflação de serviços seguindo em nível incompatível com a meta.

"A dispersão que a gente tem da inflação era bastante evidente em abril", comentou Galípolo, acrescentando que o cenário atual é de redução desta dispersão. "(Mas) ainda enxergamos a inflação de serviços em um patamar incompatível com o atendimento da meta", acrescentou.

Ele destacou que as expectativas de inflação do mercado apontam para uma inflação acima da meta até 2028, segundo o relatório Focus, um indicativo "bastante incômodo" para o BC.

A meta contínua de inflação perseguida pelo BC é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto-percentual para mais ou para menos. No mais recente relatório Focus, divulgado nesta manhã, os economistas do mercado projetam inflação de 4,80% em 2025, 4,28% em 2026, 3,90% em 2027 e 3,70% em 2028.

Falando em evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, Galípolo reiterou que o BC persegue o centro da meta de 3% e que vislumbra manutenção da taxa de juros em patamar restritivo por período prolongado.

(Reportagem de Fabrício de Castro)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Para IBA, exportação de algodão na safra 2024/25 vai depender do apetite chinês

Ipsos-Ipec: 64% dos brasileiros apoiam a COP30; 55% dizem estar 'nada informados'

Depois de Sinner, Zverev também se despede do Masters 1000 de Xangai

Gorjeta ainda é tabu no Japão, mesmo com alta do turismo

Sanções dos EUA não afetam contas de clientes do Banco do Brasil

Chuvas fortes provocam inundações e deslizamentos, matam dezenas de pessoas na Índia e no Nepal

Petrobras realiza 1ª importação de gás de Vaca Muerta da Argentina via gasoduto

Delegações do Hamas e Israel chegaram a Sharm el-Sheikh, Egito, para negociações sobre Gaza

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

Lula e Trump conversam por videochamada em meio à crise por tarifaço

Lula e Trump têm conversa "positiva" por videoconferência