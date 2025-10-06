Topo

Notícias

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 26,5 milhões; veja números sorteados

Adriano Machado/Reuters
Imagem: Adriano Machado/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL

06/10/2025 20h02Atualizada em 06/10/2025 20h43

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6845 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 30-45-56-57-62.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 20 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 172 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 32 milhões; veja números e time

O próximo concurso será realizado na terça, com prêmio estimado de R$ 26,5 milhões.

Houve 56 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 15.725,27.

5.422 apostas acertaram três números e faturaram R$ 154,68 cada uma.

154.053 apostas com dois acertos levaram R$ 5,44.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

México confirma novo caso de bicheira-do-Novo-Mundo na fronteira norte

EUA emite 20% menos vistos de estudante em relação ao ano passado

Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

Laudo aponta presença de metanol em bebidas apreendidas em duas distribuidoras em SP

Morre mulher internada após tomar drink com metanol, diz prefeitura de SBC

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira dezenas sorteadas

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões; veja números sorteados

Com prêmio acumulado de R$ 1,7 milhão, veja números sorteados da Lotomania

Quina acumula e prêmio sobe para R$ 26,5 milhões; veja números sorteados

Especialistas explicam sobre o tempo que os efeitos do metanol demoram para aparecer

Carlos Bolsonaro critica discurso de 'união da direita' e cita falta de apoio ao pai