Ex-PM, influencer do tigrinho e vendedor de rifas: quem é Kel Ferreti

Suspeito de liderar um esquema de rifas manipuladas em Maceió, o ex-policial militar Kleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido como Kel Ferreti, de 40 anos, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, com direito a viagens internacionais e carros de luxo.

Expulso da PM e condenado por estupro

Influenciador foi expulso da Polícia Militar em 2023 por crime eleitoral. Ele filmou o próprio voto nas eleições presidenciais do ano anterior e divulgou nas redes sociais. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proíbe o uso de celular nas seções de voto.

Kel foi preso em dezembro do ano passado por envolvimento em esquema criminoso envolvendo o "jogo do tigrinho". No mesmo mês, ele foi acusado de estupro por uma mulher que disse ter conhecido o influenciador em um grupo do jogo.

Hoje, ele cumpre pena em regime semiaberto e usa tornozeleira eletrônica. Em abril deste ano, Kel foi condenado em primeira instância a dez anos de prisão, mas teve pena reduzida para oito anos em agosto. O caso ocorreu em 16 de junho de 2024, em uma pousada em Maceió. Ele nega o crime (leia abaixo).

Vendia cursos sobre como lucrar com jogos online e rifas fraudulentas

Influenciador tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ele usava a rede social para vender cursos sobre como ganhar dinheiro com jogos online. Kel também é dono da empresa Gold Scent, de joias e relógios.

Ele ainda usava seu perfil para vender rifas. Como revelado ontem pelo Fantástico, uma investigação do Ministério Público de Alagoas identificou o influencer como o líder de um esquema milionário de rifas e sorteios ilegais com resultados manipulados.

Conforme o MP, ele buscava outros influenciadores com mais seguidores para divulgar suas rifas. O grupo dividia os lucros que obtinha sobre a perda dos apostadores, afirmou o promotor de Justiça e coordenador do Gaesf (Grupo de Atuação Especializada de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens), órgão vinculado ao MP-AL, Cyro Blatter, em entrevista à TV Globo.

Segundo o MP, bilhetes premiados das rifas eram reservados e participantes não tinham chance de ganhar. O esquema movimentou R$ 33,7 milhões, de acordo com os investigadores.

Uma das influenciadoras envolvidas no esquema é Laís Oliveira, que tem cinco milhões de seguidores. Ela foi apontada pelos investigadores como peça central na fraude, com um papel que ia além do que divulgar os sorteios.

Ferrari, imóveis e viagens para o exterior

Influenciador ostentava vida de luxo nas redes sociais. Em uma foto, ele aparece com três carros conversíveis: uma Ferrari, uma Porsche e um Range Rover Evoque, que afirma serem seus. "Quase 3 milhões de reais em carros", escreveu na legenda.

A galera não ganha dinheiro na internet por um motivo muito simples: por falta de conhecimento.

Kel Ferreti, em entrevista divulgada nas redes sociais

Kel nega irregularidades

O autointitulado empreendedor digital disse ser alvo de "julgamentos antecipados" por matérias veiculadas na imprensa. Por meio de seu advogado, Rodrigo Monteiro, Kel afirmou que "o Brasil adota o sistema acusatório, no qual as funções de acusar, defender e julgar são distintas", e ressaltou estar confiante que sua "inocência" será comprovada.

O juiz deve manter sua imparcialidade, e a mídia não pode substituir o papel da Justiça, muito menos promover condenações antecipadas baseadas em especulações. A defesa do empreendedor digital Kel Ferreti reafirma seu total respeito às autoridades, ao devido processo legal e a presunção de inocência, mas repudia com veemência qualquer tentativa de criminalizar a sua imagem.

Rodrigo Monteiro, advogado de Kel Ferreti

Kel também negou a acusação de estupro e salientou que recorre da decisão que o condenou. "O influenciador repudia com veemência as falsas acusações que lhe foram imputadas, reafirmando sua total inocência. Com isso, confiamos que, em sede recursal, a Justiça reconhecerá a fragilidade da denúncia apresentada", completou Monteiro.