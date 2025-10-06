Topo

Projeto europeu de satélites precisa de algum tempo para ser finalizado, diz fonte

06/10/2025 11h43

ROMA/PARIS (Reuters) - Um acordo entre as empresas francesas Airbus e Thales e a italiana Leonardo para criar uma nova grande fabricante europeia de satélites ainda levará algumas semanas, disse uma fonte à Reuters nesta segunda-feira.

A pessoa familiarizada com o assunto disse que detalhes importantes ainda estão em discussão e que os conselhos das três empresas estão trabalhando para chegar a uma posição unificada.

As negociações entre as empresas aeroespaciais sofreram um revés depois que os parceiros existentes, Thales e Leonardo, pediram mais tempo, informou o jornal francês La Tribune.

A multinacional Leonardo se recusou a comentar, já a Thales não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Um porta-voz da Airbus disse: "As conversas com nossos parceiros continuam e são de natureza confidencial; é muito cedo para fazer mais comentários".

A Airbus e as outras duas empresas, que são proprietárias da principal concorrente da Airbus na produção de satélites, a Thales Alenia Space, estão em negociações há meses para criar um novo empreendimento europeu para competir de forma mais eficaz com rivais da China e dos EUA, incluindo a SpaceX de Elon Musk.

O acordo visa combinar a Thales Alenia Space e a Telespazio — duas joint ventures entre a Leonardo e a Thales —, a Airbus Space Systems, a Airbus Intelligence e as atividades espaciais pertencentes à Leonardo.

O jornal La Tribune informou que as negociações se aceleraram na semana passada, mas encontraram um obstáculo de última hora sobre como a divisão do trabalho seria feita entre as três empresas.

(Reportagem de Giuseppe Fonte em Roma, Tim Hepher em Paris e Giulia Segreti em Roma)

